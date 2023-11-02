Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyet müdürlüğüne götürüldü

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Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Polat çiftinin evinde ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülüyor.

200 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ

MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildi. Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat’ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

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Gözden Kaçmasın Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı! Operasyonun detayları ortaya çıktı Haberi görüntüle





YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çiftinin evinde yapılan aramalarda 80 sayfa tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu doküman ele geçirildi. Firari olan şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 hard disk ve 350 mermi, Ahmet Gün'ün evinde ise 120 bin lira, 36 adet hesap dökümü ve 1 laptop ele geçirildi. Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şüphelinin ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi.

POLAT ÇİFTİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi. Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı.

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Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak gözaltına alınan kişinin çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu belirlendi

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz da vardı. Ancak Yılmaz’ın sağlık sorunları nedeniyle, emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi.

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AVUKAT GÖZALTINDA

Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ise Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.