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Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı... Yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Banu Parlak#Güzellik Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 09:20

İstanbul Başakşehir'de şarkıcı Banu Parlak'ın sahibi olduğu güzellik merkezine silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İki şüpheli önce keşif yaptı ardından silahla ateş açarak olay yerinden motosikletle kaçtı.

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Olay, Başakşehir Bahçeşehir'de 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan şarkıcı Banu Parlak'ın sahibi olduğu güzellik merkezinde cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, güzellik merkezi önüne gelen 2 kişi önce keşif yaptı ardından güzellik merkezine silahla ateş açarak olay yerinden motosiklet ile kaçtı. 6 kurşunun isabet ettiği güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelirken yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı... Yeni görüntüler ortaya çıktı

Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın beni vurdurmak için tetikçi tuttuğu iddiaları sürekli olarak gündemde, bunlar iddia değil. İddia bir var sayım olur, ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak'ı ve Seyhan Soylu'yu vurmam için tetikçi olarak tutmak istediler beni diyen bir genç var ortada. 'Sana ekmek yedirmeyeceğim' diyorsun iş yerime sıkılıyor gece. Gece 01.45 sıkılıyor bir de 05.00'de sıkılıyor iş yerime. 6 el ateş ediliyor camlarım tuzla buz, 'ekmek yedirmeyeceğim' diyorsun ardından bu oluyor. İki tane kasklı genç bunu yapan, elbet bulunacak bunu buradan söylüyorum onlar bulunacak, nerenin delikanlılığı bu, kadına sıkmam kadına bile sıkamıyorsunuz boş dükkâna sıktırıyorsunuz" ifadeleri yer aldı.

Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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#Başakşehir#Banu Parlak#Güzellik Merkezi

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