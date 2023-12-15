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Dijital Telif Yasası kaçınılmaz hale geldi... Avukat Cahit Suluk: Google önce direnir, sonra ödeme yapar

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#Dijital Telif Yasası#Google#Dijital Telif
Dijital Telif Yasası kaçınılmaz hale geldi... Avukat Cahit Suluk: Google önce direnir, sonra ödeme yapar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 08:34

Google'ın Kanada'da 'Çevrim içi Haberler Yasası' kapsamında her yıl yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından Türkiye'de de yasa çalışması hızlandı. Dijital telif yasası ile ilgili konuşan Avukat Cahit Suluk, Türkiye’de bu konuda acil bir şekilde hukuki düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Doç. Dr. Suluk, "Bu haksız bir talep değil, kesinlikle müdahale edilmesi gereken bir durumdur" ifadelerini kullandı. Suluk, "Google önce direnir, sonra ödeme yapar" diyerek Google'ı masaya zorlamanın mümkün olduğunu belirtti.

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Başta AB ülkeleri olmak üzere Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke Google ve META'ya karşı telif yasalarını hayata geçirerek internet haber siteleri başta olmak üzere birçok dijital yayıncıya telif hakkı getirdi.

Çıkarılan yasalar sonrası masaya oturmak zorunda bırakılan Google ve META, yayıncılara telif ücreti ödemeyi kabul etti. Türkiye'de Dijital Telif Yasası'nın henüz hayata geçmemiş olması nedeniyle Google başta olmak üzere arama motorları yayıncılara telif ödemesi yapmıyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamalarda Türkiye’de de dijital telif yasası ile ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Yayman, “Bu konuda maalesef bir düzenleme eksikliği var. Google ile görüşmelerimiz devam ediyor. TBMM’ye çağırdık dinledik. Yeni dönemde en önemli gündem konularımızdan biri dijital telif yasasının hazırlanması. Telif hakları kanunumuz eskimiştir. Üzerinden 70 yıl geçmiş olan bir kanundan bahsediyoruz. Bunun yeniden düzenlenmesi konusunda toplumsal bir ihtiyaç var. Bu konuda emek üreten, içerik üreten insanların ihtiyaçları var. Biz TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

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"ACİL ŞEKİLDE HUKUKİ DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"

Konu ile ilgili Posta'dan Ömer Faruk Ekinci'ye konuşan Cahit Suluk Hukuk Bürosu kurucusu Avukat Doç. Dr. Cahit Suluk, Türkiye’de bu konuda acil bir şekilde hukuki düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dünya genelinde gazetelerin gelirleri dijitalleşme ile birlikte azaldığını ve gelirlerinin elinden alındığına dikkat çeken Doç. Dr. Suluk, “Kapitalizm buraya da el atarak haberlerin dijitale geçmesini sağladı ve reklam gelirleri de gazetelerin elinden kaydı. Yüzde 90’lık kısım dijitale geçti. Bu sebeple gazeteler ve yayın organları kontrolü kaybettiler” ifadelerini kullandı.

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Yayıncılığın 1600’lü yıllardan itibaren telif yasası altında olduğunu söyleyen Doç. Dr. Suluk, dijitalleşme ile bu dengenin bozulduğunu belirterek, “Başta AB ülkeleri haberlere telif hakkı tanıyarak önüne geçmek istedi. Buralarda sistem oturdu ve çalışmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

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Türkiye’nin de bu konuda diğer ülkeler gibi acilen adım atması gerektiğini vurgulayan Avukat Doç. Dr. Cahit Suluk, ortamın içerik üretilemez hale geldiğini söyleyerek, “Türkiye’nin önünde bomboş bir otoban var. Önümüzdeki bu otobandan hızlıca yol alıp hedefe ulaşmalıyız. Dengenin sağlanması lazım. Bu haksız bir talep değil, kesinlikle müdahale edilmesi gereken bir durumdur” ifadelerini kullandı.

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"GOOGLE ÖNCE DİRENİR, SONRA ÖDEME YAPAR"

Google önce direnir, sonra ödeme yapar” diyen Doç. Dr. Suluk, sistemin doğru kurulup uygulandığı sürece dünyadaki Fransa ve Çekya gibi örneklerde olduğu gibi Google'ı masaya zorlamanın mümkün olduğunu belirtti.

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#Dijital Telif Yasası#Google#Dijital Telif

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