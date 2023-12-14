Dijital Telif Yasası çalışmaları hızlandı... Hüseyin Yayman açıkladı: Google ile masaya oturulacak

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Kanada hükümeti ve Google arasında yapılan anlaşmaya göre, şirket, Kanada'nın haber kuruluşları ve şirketlerine yıllık yaklaşık 74 milyon dolarlık katkıda bulunacak.

GOOGLE İLE TBMM'DE GÖRÜŞME

Kanada'daki gelişmenin ardından Türkiye'de de Dijital Telif Yasası konusunda çalışmalar hızlandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusunun dünyadaki örnekleri gibi Türkiye'de de olması gerektiğini belirterek, Google'ı bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye çağıracaklarını söyledi.

A Para'da katıldığı programda soruları yanıtlayan Yayman, "Brüksel'de, Londra'da, Paris'te ne varsa Google hangi anlaşmaya bağlı kalıyorsa Ankara'da da onu istiyoruz. Bu kırmızı çizgimiz. Google'ın çifte standart yapmasını istemiyoruz. Dijital telif için masaya oturmasını istiyoruz. Geçen dönemde bu konuşuldu, ancak araya deprem girdi" dedi.

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'GOOGLE İLE İÇERİK ÜRETİCİLERİ ARASINDA SÖZLEŞME YAPILMASI GEREKİYOR'

Yayman, "Yeni dönemde bütçeden sonra onları çağıracağız. Paydaşları bir araya getireceğiz. Google ile içerik üreticileri arasında sözleşme yapılması gerekiyor. Bu konuda bir düzenleme yapılması olmazsa olmaz" dedi. Yayman, birkaç aşamalı ajandaları olacağını söyledi: "Birincisi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu güncellemek. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de TBMM'nin hazırlığı var. Haberin telif kapsamına alınması gündeme gelecek. Ondan sonra sözleşme için Google ile masaya oturulacak" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Avustralya, Fransa ve Almanya gibi birçok ülkede dijital telif yasaları hayata geçirildi. En son Kanada hükümeti ve Google arasında anlaşma yapıldı.