Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan, TBMM Sanayi Komisyonu'na 'e-Devlet' sunumu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı. Komisyona, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'Dijitalin Yüzyılında E-Devlet Kapısı' konulu bilgilendirme sunumu yapıldı. Türkiye'nin, e-devlet ile buluşma tarihinden bahseden Koç, "e-Devlet kapısı tüm vatandaşların hayatına dokundu. Türkiye 2008 yılında tanıştı e-Devlet kapısı ile. Bugün kullanıcı sayısı 63 milyona ulaştı" dedi.



Her 10 kişiden 9'nun e-Devlet kapısını kullandığını aktaran Koç, "2022 yılı sonunda 3.5 milyar kez giriş yapıldı. 2023 yılı hedefimiz 4.5 milyar gibi bir hedefimiz var. e-Devlet Kapısı’na her girişin ortalama olarak her vatandaşımıza 10 TL'lik bir tasarrufa sebep olduğunu görüyoruz. Senelik olarak 2023 yılı için 3.5 milyar giriş olduğunu düşünürsek 35 milyarlık bir tasarrufu e-Devlet tarafından gerçekleştiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

E-Devlet KAPISI TOGG GİRİŞ SAYISI 1407



Koç, 21 Haziran 2023 tarihinden itibaren TOGG üzerinden e-Devlet Kapısı’na 1407 kez giriş yapıldığını belirtti. e-Devlet Kapısı ile ilgili, 3 Kasım 2022 - 25 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan anket ile 2022 yılı genel memnuniyet oranının ölçüldüğünü kaydeden Koç, "Genel memnuniyet oranı yüzde 95.31 olarak gerçekleşmiştir. Ankete katılan 1 milyon kişi olmuştur. 3 yılda yaklaşık 3 milyon vatandaşımız anketlere katılmıştır" dedi.



Koç, e-Devlet Kapısı uluslararası istatistiklerde kullanıcı odaklılık ve geliştirilen bütünleşik hizmetler ile birlikte yükselişini hızla sürdüreceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:



"2022 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan e-Devlet Kıyaslama Raporu’na göre Türkiye 16’ncı sıraya yükselmiş olup, Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporu’nun yayımlanacak 2023 yılı taslak verilerine göre ülkemizin 16’ncı sıradan 10’uncu sıraya yükselmesi beklenmektedir.Birleşmiş Milletler’in hazırlamış olduğu e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde ülkelerin telekomünikasyon altyapısı, çevrim içi hizmet olgunluğu, insan kaynağı, e-katılım durumu ve açık devlet verisi ölçülmektedir. Türkiye, 2022 yılı sonuçlarına göre 193 ülke arasında çevrim içi hizmet endeksinde 24’üncü sırada, e-Katılım endeksinde ise 18’inci sırada yer almıştır."



EN ÇOK KULLANILAN HİZMETLER



Koç, e-Devlet Kapısı’nda en çok kullanılan hizmetlere ilişkin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 4A Emekli Aylık Bilgisi hizmeti bugüne kadar toplam 25 milyon 263 bin 82 kez kullanılmıştır. İlaç E-Reçete/Reçete Bilgileri Sorgulama hizmeti bugüne kadar toplam 6 milyon 542 bin 927 kez kullanılmıştır. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi hizmeti bugüne kadar toplam 87 milyon 159 bin 120 kez kullanılmıştır. 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden yapılan işlemler için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneliğine sahip kullanıcıların internet tariflerinde belirlenen kotaları kullanılmamaktadır" bilgisini paylaştı.



Koç, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, depremin yıkıcı etkilerinin sarılmasına katkı sağlamak amacıyla; 11'i yeni olmak üzere toplamda 19 e-Devlet Kapısı hizmeti vatandaşların kullanımına açıldığını söyledi.



E-DEVLET VERİLERİNİN ÇALINDIĞI İDDİALARI



Koç, e-Devlet verisinin çalındığına ilişkin iddialara ilişkin şunları söyledi:"Özellikle son dönemlerde aynı konu tekrar tekrar gündeme gelerek 85 milyon kişinin e-Devlet verisinin çalındığına ilişkin iddialar ortaya atılıyor. Oysaki e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı hali hazırda 63 milyon. Bu tip asılsız haberler ortaya atılarak gündem oluşturulmak isteniyor. Üstelik çalındığı iddia edilen verilerin satışa çıkartıldığı web siteleri incelendiğinde, söz konusu sitelerin ağırlıklı olarak oltalama içerikli olduğu ve kullanıcı cihazlarına yapılan saldırılardan oluştuğu anlaşılıyor. Ayrıca, e-Devlet Kapısı'ndan elde edilmiş gibi sunulan verilerin bundan öncesinde çeşitli kurumlardan çeşitli vesilerle elde edilen bazı veriler olduğu, bu verilerin tekrar tekrar ortaya çıkartılarak e-Devlet üzerinden ele geçirildiği gibi bir algı yapılmaya çalışılmaktadır. İddia edilen verilerden bazıları, bazı kurumlardan, hatta özel sektörden dahi zamanında ele geçirilen verilerdir."



'e-Devlet Hacklendi!', 'e-Devlet verileri çalındı!', 'Milyonlarca Vatandaşın Kimlik Bilgileri Çalındı' haberlerin kaynağı doğrudan dolandırıcılar ve siber suç örgütlerinin ele geçirdiği bilgileri sattığı yasa dışı ilanlar olduğunu aktaran Koç, "Bu ilanlarda 'e-Devlet' ifadesi, e-Devlet gibi büyük bir platformdan büyük miktarda veri alındığını, verilerle vatandaşların erişimi olan her yere erişebileceğini ifade etmek için satış/pazarlama tekniği olarak özellikle kullanılmaktadır.Özellikle pandemi döneminde ‘e-Devlet üzerinden pandemi yardımı almak için tıklayınız’ mesaj metni ile günde 15-20 adet yeni oltalama sitesi ortaya çıkıyordu. Bunları tespit ederek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)’a bildirip engellenmesini sağladık" açıklamasında bulundu.