Dicle Canova son kulisleri paylaştı: Kılıçdaroğlu hangi formülü seçecek?

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CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, 28 Mayıs seçimleri sonrası Ankara'daki son kulis bilgilerini canlı yayında paylaştı. Kılıçdaroğlu hangi kurmaylarıyla yollarını ayırıyor, CHP'de kurultay ne zaman olacak? İşte detaylar...

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığı bilgiler şöyle:

"CHP lideri seçim gecesi istifalarını sunan kurmaylarına 'Bu gece erken' demiş kabul etmemişti. Tekrar bir MYK ardından PM ve il başkanları ile toplantı yapacağını söylemiş ve 'En doğru kararı hep birlikte verelim' demişti.

Edindiğim bilgilere göre CHP'de hafta sonu büyük ihtimalle pazar günü son bir MYK toplantısı yapılacak ve Kılıçdaroğlu o toplantıda bu kez MYK üyelerinin istifalarını kabul edecek. İstifalarını kabul etme kararı bir ara dönem MYK'sı kurmak için. Bu nedenle önümüzdeki hafta CHP Parti Meclisi'ni toplayacak ve sonrasında yeni bir MYK oluşturacak.

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Mevcut kurmay kadronun tamamının değişmesi beklenmiyor birkaç isim devam edebilir. Mesela Bilgi İşlem Başkanı Onursal Adıgüzel istifa etmişti yerine yeni bir isim Devrim Barış Çelik atanmıştı o devam edecek. Ama seçim ile ilgili kritik genel başkan yardımcılıklarının değişmesi bekleniyor.

"TUNCAY ÖZKAN ODASINI BOŞALTTI"

Nedir onlar; Parti örgütü ve örgüt yönetimi Oğuz Kaan Salıcı, seçim ve hukuk işleri Muharrem Erkek, yerel yönetimler Seyit Torun, medya ve iletişim Tuncay Özkan tarafından götürülüyordu. Danışman sıfatı ile bu görevi yapıyordu. Edindiğim bilgilere göre Tuncay Özkan odasını boşalttı görevi bıraktı. Dolayısıyla onun yerine de medya ve iletişim ayağını yürütecek yeni bir ismin gelmesi bekleniyor.

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Genel sekreter Selin Sayek Böke için kulislerde kendisinin üniversiteye akademisyenliğe dönmeyi planladığı konuşuluyor. Parti sözcüsü Faik Öztrak konusunda da henüz netlik yok o da değişebilir.

Grup yönetimi de Meclis yemin töreni sonrası şekillenecek. Grup başkanlığına tek aday var; Özgür Özel. Grup başkanvekilleriyle birlikte seçimle işbaşına gelecekler.

PEKİ KONGRE NE ZAMAN?

Partiyi kongreye bu ara MYK yönetimi götürecek. Kılıçdaroğlu kongre için her olasılığı ve takvimlendirme planlarını istedi.

Üç seçenek var;

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1- Olağan kongre sürecini işletmek ki bunun için önce il ve ilçe kongreleri yapılacak. Dolayısıyla 8-9 aylık bir süre demek. Bu da yerel seçime Kılıçdaroğlu ile partinin gitmesi anlamına gelir.

2- Hızlandırılmış olağan kongre, bunun için en az üç aylık süre gerekiyor. Yine hızlı bir şekilde il ilçe kongreleri yapılacak ve sonbaharda kurultaya gidilecek.

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3- Olağanüstü kurultay, eğer genel başkan bu kararı alırsa 45 gün sonra büyük kurultay toplanacak.

Bu son iki seçeneği tercih etmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakabileceği konuşuluyor. Ama 8-9 ayı bulacak bir olağan kurultay süreci için düğmeye basarsa yerel seçimde partinin başında kalır yorumları var.

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Son kararı parti içi değerlendirmeler sonrası vermesi bekleniyor."