İmamoğlu: Her şey yeniden başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu konuşmasında İstanbulluları, bugün saat 20.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenledikleri İstanbul'un fethinin 570. yıldönümü etkinliğine davet etti.

"SAKIN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

Ekrem İmamoğlu, "Kıymetli vatandaşlarım, 28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. 'Egemenlik kayıtsız şartsız, milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetçi olarak, bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca, normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya ihtiyacı vardır. Bugün, büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar, sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler, sakın ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Hanımefendiler, asla tedirgin olmayın. Beyefendiler, başınız dik yürümeye devam edin. Biz, az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız" dedi.

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"AYNI ŞEYLERİ YAPARAK, FARKLI SONUÇ BEKLEMEYECEĞİZ"

Benzer bir hayal kırıklığının bundan 5 yıl önce de yaşandığını hatırlatan İmamoğlu, "Ama sadece 9 ay sonra, yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve sonuç aldık. Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey, değişimdir. Her sahada her ortamda değişim… Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi, tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün, 29 Mayıs. Bugün, İstanbul'un fethinin 570. Yıldönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi, yöntem ve araçları değiştiren Mehmet fethetti; Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

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"YOLUMUZ UZUN GENÇLİĞİMİZ VAR, İNANCIMIZ TAM"

İmamoğlu, "Büyük Atatürk diyor ki; 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır'. İstanbul'da, benim gibi milyonlarca, Türkiye'de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı, dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelesine tanık oldum. Başta 'demokrasi neferleri' olan sizleri, çocukları, gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları, bugün saat 20.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenlediğimiz 570. Fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm Kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı paylaşacağız. Bana inanın; yolumuz uzun gençliğimiz var, inancımız tam. Ve bana güvenin: Her şey çok güzel olacak…" ifadelerini kullandı.