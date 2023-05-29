Kılıçdaroğlu’ndan ilk değerlendirme: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından saat 21.30 sıralarında Genel Merkez’de kameraların karşısına geçti. Salona girişinde alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

“Sevgili halkım hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız hukuksuz, adaletsiz bir düzene susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz güçsüz, hayata tutunmaya çalışırken, onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımın borç içinde olmasına, çiftçimin toprağa, üretime küsmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedim.

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MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM

Hakkâri’den Edirne’ye, Sinop’tan Hatay’a hepimiz bir aileyiz. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim. Her gün her şeye zam gelirken benim halkımın belinin bükülmesine, dolabının boş olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedim. Ben bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir evladınız, bir amcanız, her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız için, hukukunuz için, kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyesiniz diye, bolluk bereket içinde, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim.

DİMDİK AYAKTA GÖRMEK İSTİYORUM

Sizlerden bir ricam var, kendiniz, evlatlarımız, emeklilerimiz, analarımız, babalarımız, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı’nın Sayın Genel Başkanları’na, teşkilatlarına ve seçmenlerimize sandıklara sahip çıkan ve çıkmaya devam eden tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

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KADINLARA VE GENÇLERE TEŞEKKÜR

Bir özel teşekkürüm de kadınlar ve gençlere... Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanları onlardır. Onları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu seçimde halkın otoriter rejimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.” (ANKARA)

SESSİZLİK HÂKİMDİ

Seçim sonuçlarının ardından CHP’de sessizlik hâkim oldu. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın “Cumhurbaşkanlığı seçimi kıran kırana devam ediyor” açıklamasının ardından saat 21.30’daki CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına kadar bir açıklama yapılmadı. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)