Depremzede can dostlarının kurtarıcı melekleri

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Hatay’daki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sahra hastanesinde kurtarılan hayvanların ilk tedavileri yapılıyor, hayvanlar çipleri okutularak sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Dostluk Parkı’na kurulan hastanede gönüllü veterinerler, teknikerler sadece kedi ve köpekler için değil tavşandan balığa kadar yüzlerce hayvan için seferber olmuş durumda. Gönüllüler bir yandan da hasar almış evlere giderek mahsur kalmış hayvanları kurtarıyor.

Ece ÇELİK ve Rıza ÖZEL Hatay'dan bildiriyor...



ÜÇ ARABA BİR VİNÇ



HAYTAP gönüllüsü Ömer Semih Çelik, çalışmalarını Hürriyet’e anlattı:

“Biz federasyon olarak Manavgat yangınlarından büyük bir deneyim kazandık ve bu tip afet konularına çok hazır bir durumdayız. Bu depremde de çok hızlı koordine olarak önce bölgeye yakın gönüllüler sonra tüm Türkiye’den gönüllüler buraya geldi. Çadırımızı Bursa’daki emekli hayvanlar çiftliğinden getirttik. Ortalama 20 gönüllü çalışıyoruz. Depremden bu yana her gün enkazda ya da evlerinde mahsur kalmış hayvanları kurtardık. Üç arabamız ve bir vincimiz gelen ihbarlara göre hayvanları kurtarıyor. Almanya ve ABD’den de iki hayvan arama kurtarma ekibi geldi. Onlarla da koordineli çalıştık. Yıkılmayan hasarlı evlerden kurtarma operasyonları yapıyoruz. Jandarmalar, polisler kendi köpekleri için ya da depremde buldukları hayvanlar için bizden ilaç yardımı istiyorlar. Meksika arama kurtarma ekibinin enkazda yaralanan köpeği burada tedavi görüyor. Çok güzel bir dayanışma ortamı oluştu.”

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Ömer Semih Çelik iki ay boyunca sahiplendirme yapmayı düşünmediklerini çünkü sahipleri hastanede olabilecek hayvanlar olduğunu söyledi.

‘BULUT’ DA 11 GÜN DAYANDI

Hatay’da yüzlerce insana mezar olan Rönesans Rezidans’ın enkazından 11 gün sonra kurtarılan Cavalier King Charles cinsi köpek ‘Bulut’, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarının gönüllü olarak kurduğu veterinerlik noktasına getirildi. Midesine demir giren ve operasyon geçiren Bulut’un sahiplerine çip aracılığıyla ulaşıldı. Depremden sonra Sivas’taki yakınlarının yanına giden aile, köpeklerinin hayatta olduğunu duyunca mutluluktan ağladı.

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Başka bir depremzede Seda Ege ise kedileri ‘Sasha’nın Meksikalı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığını ve Ankara’da tedavi altında olduğunu öğrendi. Ege kedisini almaya Ankara’ya giderken ‘Bulut’u da götürecek. ‘Bulut’un Sivas’taki ailesi köpeklerini Ankara’dan teslim alacak.