Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü... Kahramanmaraş’taki fay kırığı görüntülendi: Kilometrelerce uzanıyor

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinde; 18 bin 342 kişinin hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından oluşan kırık görüntülendi. Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremin ardından yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışma sonucunda Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda, Tevekkelli köyü yakınlarında depremin etkisiyle yolun 3 metre yana kaydığının görüldüğünü söylemişti.

Prof. Dr. Sözbilir, "10 ilde hissedilen binlerce insanın can vermesine ve mal kaybına neden olan fayın yüzey kırığı tespit edildi. 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yer bulundu. FAY, yeryüzünde ortalama en az 3 metre atım yaratmış. Bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yana ötelenmesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın, Gölbaşı- Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda" ifadelerini kullanmıştı.

AFAD'DAN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1509 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi de yaralandı. 75 bin 780 afetzedenin ise bölgeden diğer illere tahliye edildiği kaydedildi.

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SAHA PERSONELİ SAYISI 121 BİN 128

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama- kurtarma personelinden oluşan toplam 30 bin 306 arama- kurtarma personelinin görev yaptığı, diğer ülkelerden gelen arama- kurtarma personeli sayısının ise 6 bin 810 olduğu belirtildi. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısının 121 bin 128 olduğu kaydedildi.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 241 araç sevk edildiği, 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürünün de görev yaptığı belirtildi.

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HAVA KÖPRÜSÜ KURULDU

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 150 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu, toplam 1310 sorti yapıldığı belirtildi. Bölgede personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 2 olmak üzere toplam 22 geminin de görev yaptığı belirtildi.

137 BİN 973 ÇADIR

Depremden etkilenen 10 kente AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildiği, 97 bin 973 aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı bildirildi. Bölgede toplam 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın ve 252 hizmet aracı görev yaptığı belirtildi. Afet bölgesinde 5 milyon 613 bin 242 sıcak yemek, 1 milyon 181 bin 172 çorba, 5 milyon 581 bin 447 litre su, 6 milyon 152 bin 274 ekmek, 3 milyon 537 bin 62 ikramlık malzeme, 16 bin 700 çay dağıtımı, 449 bin 204 içecek dağıtımı yapıldığı belirtildi.

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64 BİN 331 KİŞİYE DESTEK VERİLDİ

Ayrıca 4 mobil sosyal hizmet merkezinin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildiği, bölgeye 1606 personel ve 156 araç sevk edildiği, deprem bölgesinde 57 bin 316, deprem bölgesi dışında 7 bin 15 olmak üzere toplam 64 bin 331 kişiye psikososyal destek verildiği kaydedildi.

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KARTALKAYA BARAJI’NDA YOL ORTADAN İKİYE AYRILDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Kartalkaya Barajı’nda deprem nedeniyle dehşet veren görüntüler ortaya çıktı. Depremin etkisi ile barajın çevresinde bulunan tepelerden kaya parçaları yollara düştü. Barajın üstünden geçen yolun asfaltının ortadan ikiye ayrılması sonucu 50 santimetreye ulaşan yarıklar oluştu.

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Bir insanın rahatlıkla sığabileceği yarıkların meydana geldiği tehlikeli yolda canını hiçe sayan vatandaşlar. araçları ile hala geçiş sağlayabiliyor. Barajın güvenliğini sağlaması için görevlendirilen güvenlik görevlisinin kulübesi de depremin etkisi ile yerle bir oldu. Kullanılamaz hale gelen kulübeden geriye enkaz yığını kaldı.