Son dakika... Kahramanmaraş'taki depremin en net görüntüsü! Korku dolu anlar: Araçlar beşik gibi sallandı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ilk depremle ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Yolu, bir evi ve park halindeki iki aracı gören güvenlik kamerası, deprem anını saniye saniye kaydetti. Depremde yolla birlikte araçların beşik gibi sallanması görüntülere yansıdı.

KAMERA BİLE DAYANAMADI, ARIZA VERDİ

O anları kaydeden kamera bile bir süre sonra depreme dayanamayarak arıza verdi.

DEPREMDE 18 BİN 342 CAN KAYBI

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremle başta Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep Diyarbakır olmak üzere 10 kent yıkıma uğradı. AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 bin 242 kişinin yaralandığını açıkladı.

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100. SAATTE MUCİZE KURTULUŞLAR

Hatay'daki 600 Konutlar Sitesi'nden Hikmet Yiğitbaş ve bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı. Diyarbakır'da da 2 vatandaş enkaz altından sağ çıkarıldı.