Depremden sonra panik vurdu

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Kahramanmaraş merkezli çifte depremde en fazla yıkımın olduğu kentlerden Hatay önceki akşam iki depremle daha sarsıldı. 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, panik ve korkuyla kentten kaçışı da hızlandırdı. Başta Antakya, İskenderun ve Defne olmak üzere kentin büyük kısmı, hayalet şehre döndü.

Rıza Özel, Ece Çelik Hatay'dan bildiriyor

EŞYALARINI KURTARMAK İSTERKEN

6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremin ardından evleri büyük hasar görmüş ama tam yıkılmamış pek çok depremzede, bazı eşyalarını alabilmek için harekete geçmişti. AFAD, ağır hasarlı binalara girmenin tehlikeli olduğu açıklamasını yapsa da bölgede her gün onlarca depremzedenin vinç ve kamyonlarla eşya taşıdığı görülüyordu. Önceki gün 20.04 ve 20.07 saatlerinde gerçekleşen iki deprem, depremzedeleri tam da eşyalarını almaya çalışırken yakaladı. Hasarlı evlerin yıkılmasıyla 6 kişi hayatını kaybetti, 294 kişi yaralandı. Depremlerin ardından çok sayıda vatandaş bölgeyi terk etti.

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BİR ŞEHİR ENKAZA DÖNDÜ

Elektriklerin kesik olduğu Hatay gece boyu artçı depremlerle de sarsıldı. Günün doğmasıyla zaten yıkılmış olan Hatay sokaklarının artık tamamen enkaza döndüğü görüldü. Enkaz yığınlarıyla dolu kentte binalara yaklaşılmasına izin verilmiyor. Yetkililer, sürekli uyarı yapıyor. Tarihi kentin sokaklarında güvenlik güçleri ve gazeteciler dışında kimse yok. Devriye görevini ise özel harekât birimleri yapıyor.

PSİKOLOJİMİZ KALDIRMIYOR

Az sayıda vatandaş kalan birkaç parça eşyasını almak için bölgede dolaşıyor. Ancak eşyalarını almaya gelen depremzedeler geri gönderiliyor. Defne ilçesinde enkazda eşyalarını arayan bir depremzedeyle karşılaşıyoruz, “Ne yapalım, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kimliğimi bile alamadım. Evim 3. kattaydı. Kredi kartım, param, her şeyim evimde ama giremiyorum. Burada bir küçük evim vardı. Oradan birkaç parça küçük eşyamı kurtarmaya geldim. İmkânım olsa ben de girmek istemem” diyor.

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Bölgedeki çadırlarda yaşayan depremzedeler ise korkularını “Artık psikolojimiz kaldırmıyor. Bitsin bu kâbus” diye dile getiriyor.

CAN KAYBI 42 BİN 310

-AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 310’a yükseldiğini açıkladı.

YANGIN MERDİVENİ AYAKTA

- İlk depremlerde büyük hasar gören Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne bağlı 7 katlı misafirhane, önceki akşam yaşanan 6.4’lük depremde tamamen çöktü. Binanın sadece yangın merdiveni ayakta kaldı.