Deprem felaketinde ikinci gÃ¼n... TÃ¼m gÃ¶zler kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda

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KahramanmaraÅŸâ€™Ä±n PazarcÄ±k ilÃ§esinde dÃ¼n saat 04.17'de Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 7.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu. Bu depremin ardÄ±ndan KahramanmaraÅŸ ve Ã§evre illerde en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 6.6 olan Ã§ok sayÄ±da artÃ§Ä± deprem meydana geldi.

Deprem, KahramanmaraÅŸâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, AdÄ±yaman, DiyarbakÄ±r, ÅžanlÄ±urfa, Adanaâ€™da yÄ±kÄ±ma neden oldu. Ekipler, bÃ¶lgede arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±rken, saat 13.24â€™Ã¼ gÃ¶sterdiÄŸinde, bu kez KahramanmaraÅŸâ€™Ä±n Elbistan ilÃ§esi merkezli 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ikinci bir deprem oldu. Bu depremde de ilk depremden etkilenen illerde bazÄ± binalar yÄ±kÄ±ldÄ±.

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BÃ¶lgeye yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±ndan da kurtarma ekipleri sevk edildi. BaÅŸkent Ankara ve depremin etkilediÄŸi illerde kriz merkezleri oluÅŸturdu. Bakanlar bÃ¶lgeye gitti. YabancÄ± Ã¼lkelerden de kurtarma ekipleri geldi. BazÄ± illerde soÄŸuk hava kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu deprem bÃ¶lgesinde 16 bin 400 personel ile yabancÄ± Ã¼lkelerden gelen personel gÃ¶rev yaparken, ekiplere vatandaÅŸlar da destek oluyor. Bu arada bÃ¶lgeye diÄŸer illerden de takviye ekip sevki devam ediyor.

BÃ¶lgeye ayrÄ±ca, ÅŸu ana kadar 65 bin kadar Ã§adÄ±r ve Ã§adÄ±r iÃ§i malzeme, 300 binin Ã¼zerinde battaniye ve diÄŸer Ä±sÄ±tÄ±cÄ± tÃ¼rÃ¼ malzemeler gÃ¶nderildi.

CAN KAYBI 3 BÄ°N 381

Depremde 5 bin 775 bina yÄ±kÄ±lÄ±rken, 3 bin 381 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 bin 426 kiÅŸi de yaralandÄ±. Ekipler, illerde, yÄ±kÄ±lan binalarÄ±n enkazÄ±nda arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.

SPORCULARIN KALDIÄžI KIRÃ‡UVAL OTELâ€™DE ARAMA Ã‡ALIÅžMALARI SÃœRÃœYOR

KahramanmaraÅŸ merkezli 2 bÃ¼yÃ¼k depremin vurduÄŸu Malatya'da, arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gece boyu sÃ¼rdÃ¼. Ekipler, ilk depremin yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± binalarda enkaz altÄ±nda kalanlarÄ± kurtarmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba sarf ediyor.

Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor takÄ±mÄ±ndan 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilen Battalgazi ilÃ§esi KÄ±rÃ§uval Otel'de de kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da devam ediyor.

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Ã‡alÄ±ÅŸmalar, iÅŸ makinelerinin desteÄŸi ile yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Depremzedeler, valilik ile belediyenin belirlediÄŸi barÄ±nma merkezlerinde kalÄ±rken, bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu geceyi araÃ§larÄ±nda geÃ§irdi. BazÄ± depremzedeler ise enkazdan Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± malzemeleri yakarak Ä±sÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Valilik ise kentteki son durum ile henÃ¼z resmi aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

ENKAZDAN 2 KADININ CANSIZ BEDENÄ° Ã‡IKARILDI

Depremin vurduÄŸu DiyarbakÄ±r'da da arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. BaÄŸlar ilÃ§esi Tesisler KavÅŸak'taki Serin 2 ApartmanÄ±'ndaki enkazdan, 2 kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Hacire Bayuncuk ile Serap AteÅŸoÄŸlu'nun cenazeleri, otopsi iÃ§in hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

ADANAâ€™DA ARAMA Ã‡ALIÅžMALARI SÃœRÃœYOR

Depremlerde 12 binanÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Adanaâ€™da da enkaz bÃ¶lgelerinde arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gece boyunca sÃ¼rdÃ¼. Ä°ÅŸ makineleri ve vinÃ§lerin de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda beton bloklar kaldÄ±rÄ±lÄ±p, mahsur kalan vatandaÅŸlara ulaÅŸÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

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VatandaÅŸlar da ekiplere destek veriyor. Arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, enkaz baÅŸlarÄ±nda ailelerin umutlu bekleyiÅŸi de sÃ¼rÃ¼yor.

Adana'da ÅŸu ana kadar devam eden kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yÄ±kÄ±lan binalardan 140 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±lÄ±rken, yaralanan 2500 kiÅŸi de kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanelerde tedavi gÃ¶rÃ¼yor.

HATAY'DA ACI TABLO

KahramanmaraÅŸ merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerindeki depremler, Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esinde de bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma neden oldu. deprem nedeniyle ÅŸehir merkezinde bulunan birÃ§ok bina yÄ±kÄ±lÄ±rken, yollarda da Ã§atlak oluÅŸtu.Â

Arama kurtarma ekipleri ise depremin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. YaÅŸanan depremin acÄ± tablosu ise geÃ§irilen ilk gecenin ardÄ±ndan gÃ¼nÃ¼n aÄŸarmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Arama kurtarma ekipleri enkaz altÄ±nda kalan vatandaÅŸlara ulaÅŸmak iÃ§in zamana karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±rken, enkaz altÄ±nda kalan vatandaÅŸlarÄ±n yakÄ±nlarÄ± da anbean Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± takip ediyor.

