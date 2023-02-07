Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta onlarca binanın yıkıldığı caddenin depremden önceki hali

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Bina
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 11:27

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası şehir merkezindeki Trabzon Caddesi'nde onlarca bina yıkıldı. Kentin en işlek yerlerinden Trabzon Caddesi'nin, depremden önce çekilen fotoğraflarında bitişik halde çok sayıda 7-8 katlı bina olduğu görülüyor.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta dün saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkımın en çok olduğu yerlerden biri de kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi'ydi.

Bitişik durumdan 10'dan fazla bina yerle bir oldu. Depremin hemen ardından gün aydınlanınca çekilen görüntüler kentteki yıkımın boyutunu ortaya koymuştu.

Kahramanmaraşta onlarca binanın yıkıldığı caddenin depremden önceki hali

O caddenin depremden önceki durumunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Uydu fotoğraflarında, yıkılan binaların bir çocuğun alt katlarının mağaza üst katlarının ofis yada daire olduğu görülüyor. 7-8 katlı bitişik binaların eski yapılar olduğu anlaşılıyor.

Kahramanmaraşta onlarca binanın yıkıldığı caddenin depremden önceki hali

Kahramanmaraşta onlarca binanın yıkıldığı caddenin depremden önceki hali

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Deprem#Bina

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...

#Diyarbakır Deprem
Uzmanlar deprem fırtınasını yorumladı: Tam anlamıyla ‘Kozmik Afet’

Uzmanlar deprem fırtınasını yorumladı: Tam anlamıyla ‘Kozmik Afet’

#Kahramanmaraş
Türkiyenin acısını birinci sayfalarından duyurdular İngiliz gazeteden depremzedeler için yardım kampanyası...

Türkiye'nin acısını birinci sayfalarından duyurdular! İngiliz gazeteden depremzedeler için yardım kampanyası...

#Deprem