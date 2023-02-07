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Hatay'da 26 saat sonra gelen mutluluk: 2 çocuk enkazdan kurtarıldı

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#Deprem#Hatay#Enkaz
Hatayda 26 saat sonra gelen mutluluk: 2 çocuk enkazdan kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 07:34

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

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Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu.

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Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

Hatayda 26 saat sonra gelen mutluluk: 2 çocuk enkazdan kurtarıldı

26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK

Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı. Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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#Deprem#Hatay#Enkaz

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