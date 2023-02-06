CNN Türk depremin merkez üssünde... Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalanlar için zamanla yarış

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AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

10 ili vuran depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Öte yandan onlarca insanın enkaz altında kaldığı bildirilirken, yetkililerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"ÇOK SAYIDA BİNA YIKILDI"

Depremin merkez üssünden, birçok binanın yıkıldığı bir mahalleden canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, 14 yaşında bir çocuğun sesini duydu. Çevredekilerden adres bilgisi alan Öztürk, “Kahramanmaraş merkezinde İsmetpaşa Mahallesi’ndeyiz. Burada da çok sayıda bina yıkıldı. Karşı apartmanda 2 kişinin sesinin duyulduğunu söylediler. 2 kişi aşağıda kurtarılmayı bekliyor” dedi.

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"KURTARACAĞIZ SENİ"

Bu sırada “Sesimi duyan var mı?” diyerek enkaz altında kalan vatandaşlara sesini duyurmaya çalışan Öztürk, 14 yaşında küçük bir çocuğun sesini duydu. Enkaz altında kalan ve perdenin arkasından el sallayan Can isimli çocuğa “Kurtaracağız seni, gelecekler” diyerek destek olmaya çalışan Öztürk, ekiplerin bölgeye ulaşması için yetkililere çağrıda bulundu.