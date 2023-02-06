Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CNN Türk depremin merkez üssünde... Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalanlar için zamanla yarış

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 23:17

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın merkezinde İsmetpaşa Mahallesi’nden canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, enkaz altında kalan ve perdenin arkasından el sallayan 14 yaşında bir çocuğa ulaştı ve yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

10 ili vuran depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Öte yandan onlarca insanın enkaz altında kaldığı bildirilirken, yetkililerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

"ÇOK SAYIDA BİNA YIKILDI"

Depremin merkez üssünden, birçok binanın yıkıldığı bir mahalleden canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, 14 yaşında bir çocuğun sesini duydu. Çevredekilerden adres bilgisi alan Öztürk, “Kahramanmaraş merkezinde İsmetpaşa Mahallesi’ndeyiz. Burada da çok sayıda bina yıkıldı. Karşı apartmanda 2 kişinin sesinin duyulduğunu söylediler. 2 kişi aşağıda kurtarılmayı bekliyor” dedi.

Haberin Devamı

"KURTARACAĞIZ SENİ"

Bu sırada “Sesimi duyan var mı?” diyerek enkaz altında kalan vatandaşlara sesini duyurmaya çalışan Öztürk, 14 yaşında küçük bir çocuğun sesini duydu. Enkaz altında kalan ve perdenin arkasından el sallayan Can isimli çocuğa “Kurtaracağız seni, gelecekler” diyerek destek olmaya çalışan Öztürk, ekiplerin bölgeye ulaşması için yetkililere çağrıda bulundu.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Milli yas ilan edildi...Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Milli yas ilan edildi... Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bakanlardan son durum açıklaması: İskenderun gemisi yaralılar için yola çıktıBakanlardan son durum açıklaması: İskenderun gemisi yaralılar için yola çıktıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Deprem#AFAD

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...

#Diyarbakır Deprem
Deprem bölgelerinde önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak Kar yağışı dursa bile sıcaklık eksi dereceye düşecek

Deprem bölgelerinde önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? 'Kar yağışı dursa bile sıcaklık eksi dereceye düşecek'

#Deprem
Deprem Suriyeyi de vurdu: En az 556 kişi hayatını kaybetti

Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 556 kişi hayatını kaybetti

#Deprem