Bakanlardan son durum açıklaması: İskenderun gemisi yaralılar için yola çıktı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da deprem bölgesinde yaptığı açıklamada, “Öncelikli ihtiyacımızın hava yardım koordinasyonu olduğunu gördük. 17 uçakla bir hava yardım koridoru çevirdik. Bazı noktalarda helikopterler kullanılamıyor. Hava yardım koridorunu kullanmak suretiyle, yardım, AFAD ve sağlık personelini bölgelere ulaştırmak için gayret gösterdik. Hava şartlarındaki olumsuzluk ve bazı havalimanlarındaki hasardan dolayı sıkıntılar olmakla beraber büyük bir gayretle arkadaşlarımız personeli yerlerine ulaştırdılar.” diye konuştu.

"MEHMETÇİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Bakan Akar, açıklamalarına söyle devam etti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 8 adet doğal afet kurtarma timi ve Kıbrıs’taki doğal afet yardım timi de bölgeye intikal etmiş bulunmakta. Burada hava şartları soğuk olduğu için ciddi şekilde ihtiyaç var. Sıcak yemek için kış mutfaklarında hazırlanan yemekler 15 bin vatandaşa ulaştırıldı. Sefer stoklarımızda bulunan malzemelerden 25 seyyar mutfak, banyo ve tuvalet ile imkan sağladık. Çadır ihtiyacı var. Mehmetçik bu konuda diğer konularda olduğu gibi çalışmalarını sürdürüyor. Alanda çadırların kurulmasını sağlıyor.”

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"TCG İSKENDERUN GEMİSİNİ GÖREVLENDİRDİK"

Şehir hastanesindeki hasardan dolayı ihtiyacı karşılamak üzere seyyar sahra hastanesi kurulması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Biraz da olsa sıkıntıyı hafifleteceğiz. Bölgedeki yaralıların hasardan dolayı TCG İskenderun gemisini görevlendirdik. Limana yanaşacak. Bütün yaralılarımızı sevk etmek suretiyle Mersin’deki daha donanımlı hastaneye sevk edeceğiz. Şu anda bütün Antakya bölgesinde 900 Mehmetçik vatandaşlarımızla çalışmak suretiyle yardım sağlıyor. Burada onlara verilen görevler neyse yerine getirmenin gayreti içindeler. Milletimizin bağrından çıkan silahlı kuvvetlerimiz, Mehmetçik büyük bir fedakarlıkla vatandaşa yardımcı olmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bazı yayınların da yapıldığını gördük. Mehmetçiğin gayretini görmeyenlerin gerçeği gördükten sonra özür dilemelerini bekliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hep beraber omuz omuza çalışmak suretiyle olabildiğince çok sayıda vatandaşımızı toprak altından kurtaracağız.”

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TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ:BARAJLARDA GEREKLİ İNCELEMELER YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerden Hatay’da incelemelerde bulunarak, ardından açıklama yaptı.

Bakan Kirişci, “Deprem 100 yıldaki en büyük depremlerden birisi. Merkez Pazarcık olmasına rağmen sınırı aşan deprem özelliği taşıyor. Komşu ülkede Suriye’de de hasar olduğunu biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ilk andan itibaren sabah AFAD’daki toplantının ardından 07.30’da uçağımızı kaldırdık. Antakya Havalimanını kullanamadığımız için Adana’ya inip buraya geldik. Yol üzerinde gerçekten büyük bir yoğunluk vardı. Bakan arkadaşlarımızla birlikte alınması gereken aksiyonları alarak bir eylem planı oluşturmaya çalıştık. Bakanlık olarak 1 uçak, 6 helikopter, bin 98 araçla, 4 bin 794 çalışanımızla olay yerine intikal etmiş durumdayız. 10 ilimiz başta olmak üzere, tüm Türkiye’ye derin üzüntü yaşatan bu depremle ilgili özveri gösteriyoruz” dedi.

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Barajların durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Kirişci, “140 barajımız var. 34 tanesi kritik önemi haiz barajlar olduğu için ayrı bir dikkat kesildik. Sorun oluşturmaması için gerekli incelemeler yapıldı. Aynı zamanda insanları kurtarmakla ilgili değil, yaralı hayvanları kurtarmak için ET Süt Kurumu tarafından alımların yapılması kesimlerin yapılması için bin adet hayvan çadırlarını bölgeye dağıttık” diye konuştu.

“Kul olarak bizlere düşen bu yaraları sarmak acıları hafifletmek” ifadelerini kullanan Bakan Kirişci, “Toprak altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimiz var. İşinin ehli olan bu konularda engin tecrübesi olan arkadaşlarımız üzerine düşeni yapacaklar. Bu deprem ülkemiz için son olmuş olsun. Aziz milletimize taziyelerimizi sunuyorum, ölen kardeşlerime rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

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BAKAN DÖNMEZ: AKARYAKIT İLE İLGİLİ SIKINTI YAŞAMIYORUZ

Bakan Dönmez, deprem bölgesi Hatay'da yaptığı açıklamada, "Yıllardır bu işin içerisindeyim. Teknik bir insanım. Hakikaten böylesini ilk defa gördüm, yaşıyorum. Hemen hemen 10 ilimizde onlarca ilçe ve yerleşim birimini olumsuz etkileyecek büyüklükte depremden bahsediyoruz. Doğal olarak altyapılar sıkıntı olabilir. Şiddet karşısında ciddi hasarlar aldılar. Elektrik ve doğalgaz şebekesinde hasar var. Ekiplerimiz ilk andan itibaren arızalara müdahale etmeye başladılar ama bu kadar yoğun ve çok sayıda olmasından dolayı ekiplerin bütün arızalara yetişmesi mümkün olamayacağı için çevre illerden takviye talebinde bulunduk. Ekipler sahada çalışıyorlar. Bazı kesintiler kontrollü yapılıyor, zira arama kurtarma ekipleri bölgede çalışıyor. Emniyet amaçlı veremiyoruz. Gazla ilgili BOTAŞ ana hattında 6-7 hasar oluştu. Hasarları onarmak üzere ekipler intikal etmekte. Ancak ana ulaşım akslarındaki problemli noktalardan dolayı hasar noktalarına ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Enerji nakil hatlarımız, doğalgaz hatlarımız şehir içinde değil, şehirlerarası noktalarda. Bazen arazi araçlarının bile gidemediği noktalarda olabiliyor. Buralara ulaşmakta zaman zaman zorlanıyoruz. 5-6 tane BOTAŞ hattında oluşan hasardan dolayı başta Maraş olmak üzere Antep, Kilis ve Hatay’da doğalgaz kesintileri yaşanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Akaryakıt ikmali ile ilgili olarak bir sıkıntının bulunmadığının altını çizen Bakan Dönmez, "Aslında gerek rafinerilerimizde, gerek depolarımızda akaryakıtla ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak aşırı talebe bağlı olarak bazı akaryakıt istasyonları önünde yığılmalar meydana geldi. Bazı ödeme cihazlarıyla ilgili sorunlar intikal etti. Dağıtım şirketleri ve bayilerle görüşerek vatandaşın bu talebinin geciktirmeden mazeret üretmeksizin yerine getirilmesi için talimat verdik. Sorun kısmen çözüldü. Ana akslarda ulaşımda yoğunluktan dolayı akaryakıt tankerleri istasyona ulaşmakta gecikebiliyor" dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: DEVLET HASTANE’MİZİN ESKİ BİNASI DEPREMDE ÇÖKTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından çevre bölgelerde de 3 tane 6 ve üzeri olmak üzere toplam 147 artçı deprem meydana geldi. Deprem tüm bölgede hissedilmiş olmakla beraber Hatay başta olmak üzere 10 ilde ciddi hasar söz konusu. Şu ana kadar tespit edilen bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 bin 119 yaralımız mevcut. Üzüntümüz çok büyük. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

deprem bölgelerindeki hastanelerde de hasar oluştuğunu belirten Bakan Koca, "Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizde ciddi hasar var. Ayrıca İskenderun Devlet Hastane’mizin eski binası A Blok depremde çöktü. Şu an enkaz altındaki hasta ve çalışanlarımızı kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Bu iki hastanemizdeki ambulanslarla özellikle İskenderun’dan yaralıları Mersin Şehir Hastanesi’ne, Hatay’dakileri yaralıları ise Adana Şehir Hastanemize naklediyoruz. Bölge hastanemizde yaralılar için kapasite oluşturduk. Uçak ve kara ambulanslarımız hasta nakillerine başladı. Hastanelerimizde tüm sağlık çalışanları tüm kadro görev başında. Hava şartları ve depremden etkilenen bölgenin büyüklüğü sebebiyle ekipler sahaya zorlukla ulaşıyor. Helikopterlerimiz hava muhalefeti sebebiyle bugün kalkamadı. Devlet olarak tüm zorluklara rağmen ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. AFAD, UMKE, 112 Acil, Silahlı Kuvvetleri, kolluk kuvvetleri, arama kurtarma ekipleri sahada çalışıyor. Çevre illerden de ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Afetten etkilenen 10 ilimizdeki ekiplere ve ambulanslara ilaveten il dışından 602 ambulans, 187 UMKE timi, 2 ambulans uçağımız ile toplam 2 bin 256 acil sağlık personeli hasar gören illerimize ulaştı. Devlet tüm imkanlarıyla yaralarını sarmak için bölgede. Tüm vatandaşlarımızdan dua bekliyoruz. Bu felaketler ancak birlikte dayanışma ile aşılabilir. Ülkede bir seferberlik hali olduğunu biliyoruz. İllerdeki afet koordinasyon merkezleri aracılığıyla koordinasyona katılmak son derece önemli. Hep birlikte yaralarımızı saracağız" diye konuştu.