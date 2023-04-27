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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca'dan açıklama geldi

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#Fahrettin Koca#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Konya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 14:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da 83. sağlık tesisinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Geçirmiş olduğu enfeksiyon etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek." dedi.

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Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şu şekilde: 

Cumhurbaşkanımız ile görüştüm, size selamları var. Bu şehrin bir evladı olmaktan onur duyuyorum. Atılacak her adımdan tarih ve insanlık izleri yükselir.

Konya, hizmetlerin en güzeline layıktır. Türkiye son 21 yılın muhasebesini yaparak yarınına karar verecek. Her ailemizin kendi doktoru var. Evde sağlık hizmetimiz var. Kayıtlı hasta sayısı 600 bini aşmış durumda. Kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı evde sağlık hizmetine dahil ediyoruz. Türkiye, ihtiyacı olan aşıların yüzde 87'sini kendisi üretecek.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan reform ve hizmetler Türkiye sevdasının meyveleridir. Açılışının üstünden 2 buçuk yıl geçmeyen şehir hastanelerimiz tüm büyük şehirlerimizin hayali idi. O hayallerden biri Konya'da gerçekleşti.

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"TÜRKİYE ARTIK DAYATILANA RAZI OLAN USLU ÇOCUK DEĞİLDİR"

Sağlık alanında muazzam bir kapasiteye sahibiz. Bugünün Türkiye'si ile gurur duyalım. Şehrimiz sağlık yatırımları ile dinamizm örneğidir. Türkiye artık dayatılana razı olan uslu çocuk değildir. Oyun kuran, baş kaldıran, zulme dur diyen bir ülkedir. Türkiye, dik durmayı öğretecek azim ve kararlılıktadır. Bu aziz millet diz çökmez. Türkiye kendi aşısını, otomobilini tankını üreten bir ülkedir. Bunun arkasında sayın cumhurbaşkanımızın iradesi var. Tüm dünyada hızla yayılan virüs ülkemize 3 ay giremedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'IN SAĞLIK DURUMU

Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize selamı var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti.

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#Fahrettin Koca#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Konya

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