İlk nükleer yakıt yükleniyor... Akkuyu açılıyor! Tek başına İstanbul’un enerjisini karşılayacak

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Türkiye nükleer enerjiye sahip ülkeler arasında yerini alıyor. Akkuyu Nükleer Güç santraline nükleer yakıtın girmesiyle birlikte Türkiye nükleer tesise sahip olmuş olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilecek açılış sonrasında nükleer yakıt yüklemesi gerçekleştirilecek ve testlerin ardından tesis elektrik üretimine başlayacak. Akkuyu NGS'nin temeli dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın önderliğinde atılmıştı.

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TESİSTE BERAT ALBAYRAK İMZASI VAR, 70 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

2018 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen ve projenin her aşamasında emeği olan Berat Albayrak, tesisin temel atma töreninin 'Türkiye için gurur töreni' olduğunu söylemişti. 70 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirten Albayrak “Bu nükleer teknoloji kapasitesini düşününce bugün Türkiye için enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu NGS ile en yüksek güvenlik standartlarına sahip son teknoloji enerji üreteceğiz. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2016 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) incelemelerde bulunmuştu.

İSTANBUL’UN ENERJİSİNİ SAĞLAYACAK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye girdiğinde İstanbul’un toplam enerji harcamasını tek başına karşılayacak dev bir enerji üretim üssü olacak.

60 YIL HİZMET VERECEK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 60 yıl boyunca kesintisiz hizmet verecek. Bakım ve yenilemelerle kullanım ömrü 20 yıl daha uzatılabilecek. Türkiye ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

TEK KALEMDE EN BÜYÜK YATIRIM

Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan dev yatırımı olan projenin temeli 3 Nisan 2018 yılında atılmıştı. Hızlı çalışmalar neticesinde ilk ünite bugün faaliyete geçiyor.