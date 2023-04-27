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TEKNOFEST coşkusu başladı

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#TEKNOFEST#Atatürk Havalimanı#SOLOTÜRK
TEKNOFEST coşkusu başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:00

Dünyanın en büyük, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 çeşitli etkinliklerle bugün başladı. TEKNOFEST heyecanı 5 gün boyunca İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda sürecek.

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TEKNOFEST bu yıl toplamda 7, yurtiçinde 6. kez ziyaretçileriyle bir araya geliyor.

TEKNOFEST coşkusu başladı

Teknoloji ve bilim farkındalığı oluşturarak Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’te birbirinden farklı kategorilerde yarışmacılar boy gösterecek. 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

TEKNOFEST coşkusu başladı

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Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkânlarla geliştirilen hava araçlarının gösterilerine sahne olacak festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.

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#TEKNOFEST#Atatürk Havalimanı#SOLOTÜRK

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