TEKNOFEST coşkusu başladı

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TEKNOFEST bu yıl toplamda 7, yurtiçinde 6. kez ziyaretçileriyle bir araya geliyor.

Teknoloji ve bilim farkındalığı oluşturarak Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’te birbirinden farklı kategorilerde yarışmacılar boy gösterecek. 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

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Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkânlarla geliştirilen hava araçlarının gösterilerine sahne olacak festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.