Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu... Tüm engelli adaylarının atamaları gerçekleşti

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Cumhurbaşkan Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık.



Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.



Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2023

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması programında butona basıldığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başvuru yapan tüm adaylara bir müjdesi olduğunu açıklamıştı. Özer, "Bu engelli öğretmen atamasına 4 bin 300 öğretmenimiz başvurmuştu. 3 bin 500 atamayı bugün gerçekleştirdik. Geriye kalan tüm engelli öğretmenlerimizi de atayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm engelli öğretmen adayları adına şükranlarımızı arz ediyoruz." demişti.