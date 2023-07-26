Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni hâkim ve savcılara mesaj: Para pul bulunur hak hukuk bulunmaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

- HÂKİM-SAVCI SAYISI 23 BİN 923’E ÇIKTI: “Kadınların geçen dönem olduğu gibi yine başarılarıyla en ön sıralarda yer almasından duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Türkiye sathında 15 bin 412’si Cumhuriyet savcısı, 7 bin 409’u hâkim olmak üzere toplam 22 bin 821 hâkim ve savcı görev yapıyor. Törenimizle birlikte bu sayıyı 23 bin 923’e çıkarmış oluyoruz.

- YARGIDA İHTİSASLAŞMA: Vatandaşlarımızın mesnetsiz ihbar ve şikâyetler sebebi ile soruşturmaya uğramaması için lekelenmeme hakkını güçlendirdik. Yargı reformu stratejisi ve insan hakları eylem planı ile yargıda ihtisaslaşmayı sağladık. Vergi suçları, bilişim, finansal suçlar ve sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları gibi birçok alanda yeni ihtisas mahkemeleri kurduk.

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- EN BÜYÜK ENGEL DARBE ÜRÜNÜ ANAYASA: Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engel darbe ürünü mevcut Anayasa’dır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasası ile karşılamış olmayı açıkçası içimize sindiremiyoruz. 28’inci yasama döneminde önceliklerimizin en başında Meclis’imizin de takdiri ile Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Milletimize verdiğimiz ve tuttuğumuz diğer tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum.

- ADİL VE HAKKANİYETLİ KARARLAR: Hâkimin, savcının lisanı makul sürede vereceği adil ve hakkaniyetli kararlardır. Vazifenizi icra ederken, hukukun üstünlüğü ilkesine ve masumiyet karinesine ne pahasına olursa olsun bağlı kalmaya itina gösterin. Sizden sadece aklınızı, ahlakınızı ve vicdanınızı değil devlet, millet adına müessesenizi de korumanızı bekliyorum. İletişim araçlarının günlük hayatımızda giderek daha fazla yer işgal ettiği günümüzde, şu gerçeğin altını tekrar çizmek istiyorum. Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır, daha ileri gidiyorum hukuktur. Hukuk, kanunun çok çok ötesindedir. O, hakkı koruma altına alıyor. Kanun dediğin insanoğlunun yazdıklarıdır ama hukuk bunun ötesinde. Rehberiniz, vicdan pusulanızla birlikte asırlar boyunca tecrübeyle, ilimle, ahlakla yoğrularak oluşmuş zengin hukuk külliyatımızdır. Buna çok dikkat edeceğiz. Kararınızı verirken hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin sizi yönlendirmesine lütfen müsaade etmeyin. Parayı pulu her zaman bulursunuz ama unutmayın, hak ve hukuk bulunmaz. Sizlere güveniyorum.”

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SU UYUR FETÖ UYUMAZ

Adaletin tecellisinde aslolan insan faktörüdür. İnsan faktöründe sıkıntı varsa verdiğiniz mücadelenin, gösterdiğiniz çabanın hedefine varması mümkün değildir. Bu acı hakikate önce 17-25 Aralık girişiminde, ardından 15 Temmuz ihanetinde hep birlikte şahit olduk. 17-25 Aralık’ta yargı ve emniyet birimlerimize sızdırdıkları militanları üzerimize saldılar. Montaj olduğu seçim döneminde bizzat itiraf edilen kasetlerle devletimizin en hassas kurumlarını hedef aldılar. Akla, vicdana, ahlaka ve hukuka asla sığmayan uyduruk dosyalarla yargımızı emellerine ulaşmak için bir araç olarak kullandılar.

HESABINI VERİYORLAR

Her iki menfur hadisede de milletimizin güzide kurumları yıpranmış, yara almış, ciddi travmalar yaşamıştır. Adliye teşkilatımızın tekrar kendine gelmesi belli bir süre almıştır. Darbeye karışanların ve FETÖ mensuplarının hak ettikleri cezaları almasında yargımız görevini yapmanın gayretinde olmuştur. Bir Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Su uyur ama FETÖ’vari terör örgütleri uyumaz. Son FETÖ’cü hain de işlediği cürümlerin hesabını yargımıza vermeden, ne biz ne de devletimiz güvende olacaktır.

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ATANMA HEYECANI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve bakanlık bürokratları ile butona basarak kura çekimini yaptı.

Hâkim ve SAVCI adayları, otomatik olarak atamaları yapılırken heyecanla ekranda hangi il ve ilçede görev yapacaklarını takip etti.(Rıza ÖZEL / ANKARA)