Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatbikat mesajı

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"Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir ama can ve mal kayıplarının önüne geçmek bizim elimizdedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



Hazırlıklarla artık vatandaşlarımızın 'Nerede bu devlet diyen' çağrılarını duymuyoruz. Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları kapsamında şehirlerimizi dirençli hale getiriyoruz. Afet sonrası iyileştirme stratejimizle yenisini yerine koyacak projelerimizi hayata geçiriyoruz. 2020'yi afetlere hazırlık yılı, 2021 eğitim yılı bu seneyi de afet tatbikat yılı ilan etmiştik. Düzce depreminin olduğu gün ve saatte 81 ilimizle KKTC'de genel bir tatbikat yapıyoruz. sizlerden beklentimiz gönüllü şekilde katılarak test etmenizdir. Sizleri afet bilgisi eşittir hayat bilgisi anlayışıyla hayata tutunmaya davet ediyorum.