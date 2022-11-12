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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatbikat mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tatbikat#DEPREM
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 18:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün saat 18:57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' ile ilgili mesaj yayınladı.

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"Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir ama can ve mal kayıplarının önüne geçmek bizim elimizdedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Hazırlıklarla artık vatandaşlarımızın 'Nerede bu devlet diyen' çağrılarını duymuyoruz. Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları kapsamında şehirlerimizi dirençli hale getiriyoruz. Afet sonrası iyileştirme stratejimizle yenisini yerine koyacak projelerimizi hayata geçiriyoruz. 2020'yi afetlere hazırlık yılı, 2021 eğitim yılı bu seneyi de afet tatbikat yılı ilan etmiştik. Düzce depreminin olduğu gün ve saatte 81 ilimizle KKTC'de genel bir tatbikat yapıyoruz. sizlerden beklentimiz gönüllü şekilde katılarak test etmenizdir. Sizleri afet bilgisi eşittir hayat bilgisi anlayışıyla hayata tutunmaya davet ediyorum.

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Deprem Anı Ülke Tatbikatı Türkiyenin 81 ilinde ve KKTCde 18.57de gerçekleştirildi'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de 18.57'de gerçekleştirildiHaberi Görüntüle
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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tatbikat#DEPREM

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