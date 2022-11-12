Son dakika: 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de 18.57'de gerçekleştirildi

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Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı. Amaç; Deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirildi.

Telefonlara mesajlar geldi, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapıldı. Televizyon ve radyo kanallarında uyarılar yayımlandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ' Deprem Anı Ülke Tatbikatı ' sonrası yaptığı açıklamada, "Milletimize çok teşekkür ediyoruz. 81 ildeki tüm yöneticilerimiz, basınımız, televizyonlarımıza, telefon operatörlerine ve radyolarımıza herkese çok teşekkür ediyoruz. Milletimizin bu konudaki hassasiyetini her yerde görebilme fırsatına sahip olduğunu gördük. Afetin hangi saatte gelebileceğini bilmiyoruz. Bu mesajın kendine ait uyarı sesi var. İnsanı etkileyen bir ses. Ama o etki afet anında hayat kurtarabilecek bir sestir. Japonya bu tatbikatları her yıl bir kez gerçekleştiriyor. Biz de basit ve kısa farkındalık oluşturulabilecek bir zaman diliminde gerçekleştiriyoruz. Bu bir dünya uygulaması. Bu ülke bir afet bölgesi. Afete hazırlık konusunda çok önemli bir süreci yakalayabileceğiz. Bu zihni bir hazırlık, farkındalıktır. Kendi teknoloji kapasitemizi görmektir. Tüm kurumlarımız büyük bir çalışma içerisindedir. Bir AFAD mobil uygulamamız var. Deprem anında ne yapmamız gerektiğini öğreten bir uygulamadır. Sistemde nerede olduğunuzu gösterecek bir uygulamadır ve ilk anda yakınlarınızla internet üzerinden iletişim sağlayabilecek bir uygulamadır. Dünyada bunun eşi ve benzeri yok. Bütünleşik afet sistemi içerisinde yürütülen bir çalışmadır" ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' sonrasında CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. "Amacımıza ulaştık" diyen Sezer, şunları söyledi:

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1 yıldır hazırlığını yapıyorduk. Amacımıza ulaştık. Buradaki maksat, depremde doğru davranış şekillerini vatandaşlarımıza iletebilmeydi. Çok şükür uyarılarımızı, Cumhurbaşkanımızın hitabının bitiminde gönderme imkanımız oldu. 1 haftadır farkındalık oluştu. Uyarı mesajını aynı anda tüm Türkiye'ye gönderme imkanımız oldu. Panik yaşanmıştır ama bunun için siren sistemlerimizi kullanmadık.





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Sezer, tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi.



