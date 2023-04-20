Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Depremzedelerimizi yalnız bırakmadık

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aziz milletim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramı'nızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mafiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan'ı daha geride bıraktık. Rabbime bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamdediyorum.

Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle Ramazan ayını buruk karşıladık, buruk geçirdik. Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanımızın her birine bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. İnancımıza göre deprem, sel, yangınlarında, insan iradesini aşan afetlerde hayatını kaybedenler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ahirette aziz şehitlerimizle birlikte haşrolacaklarına inanıyoruz. Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'ın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik.

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"DEPREMZEDELERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK"

Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Ne seçim, ne diğer devlet işlerini ne de günlük hayatın meşkalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin vermedik. Depremin vurduğu illeri yeniden ziyaret etmek suretiyle afetzedelerin acısını yeniden paylaştık, yürütülen faaliyetleri yerinde gördük hem de deprem konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkanlarıyla ve gönüllüleriyle sahadalar. Asrın felaketinin yaralarını devlet millet el ele omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Bugün itibarıyla enkazların büyük bölümünü kaldırdık.

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"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ YENİ YUVALARINA KAVUŞTURMAKTA KARARLIYIZ"

100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa sürecini başlattık. Bunlardan yaklaşık 50 bininin bifiil temeli atıldı. Enkazlar kalkıp yerini inşaatlar alınca deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor. Depremin izleri silindikçe bölgede hayat normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz o çalışmaları görünce hayata yeniden başlama cesareti buluyor. Bayramdan sonra deprem illerimiz dahil okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağını umuyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de DEPREMZEDE kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlıyız.

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Deprem bölgesinde 507 bin konut ve 143 bin köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. 319 binini bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasını kesintisiz sürdürmeyi sağlayacağız.

Gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm fertlerinden kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz.

Milletimizin tavrının hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkan bizlere dua ile destek veren tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek, gönülleriniz şen, umutlarınız diri, geleceğiniz aydınlık olsun, kalın sağlıcakla."