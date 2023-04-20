Sakarya gaz sahası dünya basınında: 'Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi, Erdoğan'ın başarılarına iyi bir örnek'

Haberin Devamı

Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Karadeniz doğalgazı bugün saat 20.23'te Filyos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı tören ile devreye alınacak.

ABD MEDYASI: TÜRKİYE'NİN ENERJİ HEDİYESİ İÇİN SAHNE KURULUYOR

Türkiye'nin doğalgaz keşfi ve heyecanla beklenen tören bugün dünyanın da önemli gündem maddelerinden biri oldu.

ABD medyası Sakarya sahasının Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu vurgularken Bloomberg 'Türkiye seçim öncesi enerji hediyesi için sahne kuruyor' başlığını kullandı.



Haberin Devamı

Gazete bulunan gazın Türkiye'nin yılda 53 milyar metreküp olan cari tüketiminin yaklaşık dörtte birini karşılamak için yeterli olacağına dikkat çekti.

ALMAN BASINI: AK PARTİ VE ERDOĞAN'IN BAŞARARILARININ ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ

Almanya'da yayınlanan günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt, Türkiye'nin tarihinde ilk kez kendi kıta sahanlığından çıkan gazı hanelere ileteceğini belirttiği haberinde, projenin AK Parti ve Erdoğan'ın başarılarının önemli bir örneği olduğu vurguladı.

Keşfedilen 710 milyar metreküpten fazla doğal gazın ülkenin 15 yıllık ihtiyacını karşılamaya fazlasıyla yeteceğine dikkat çeken yazar hükümetin doğalgazın bir kısmını Avrupa'ya ihraç edebileceğine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı;

"Sakarya doğal gaz sahası ilk etabında günde 10-15 milyon metreküp üretim yapacak. Bu, ülkedeki tüm konut binalarını ısıtmak için zaten yeterli. Devlete ait petrol şirketi TP'nin CEO'su Melih Han Bilgin, ikinci aşamada pompalanan miktarın 40 milyon metreküpe çıkmasının planlandığını söylüyor. Bu miktar neredeyse Türkiye'deki doğal gaz tüketiminin tamamına tekabül ediyor.

AVRUPA'NIN GAZ KRİZİNİ HAFİFLETEBİLİR

Önümüzdeki kış aylarında bir gaz sıkıntısı göz ardı edilemez. Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Avrupa Birliği'ne büyük boru hattı gaz akışını durdurdu. Türkiye projesi ile Avrupa'nın doğalgaz endişesini gideremez ama en azından bir nebze hafifletebilir.

Haberin Devamı

Özellikle Balkanlar'da Rusya'ya bağımlı olan ve Almanya gibi ağır toplardan daha az tüketen küçük ülkeler gelecekte Rusya yerine Türkiye'den gaz alabilirler.

TÜRKİYE DOĞALGAZ ÜSSÜ OLABİLİR

Friedrich Naumann Vakfı tarafından yapılan analizde Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma ve kaynaklarını çeşitlendirme yönünde ilerlediği belirtildi. Doğal gaz sahasının işletilmesi, yeni sözleşmeler imzalandığında Ankara'nın uluslararası doğal gaz piyasasındaki müzakere konumunu güçlendirecektir."



ARAP MEDYASI: TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜNÜN VE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Arap medyası Sakarya projesinin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını ve hane halkı faturalarını düşüreceğini vurguladı.



ArabNews'de yer alan haberde, "Sakarya doğal gaz sahasından üretilecek gaz, Türkiye'nin iç talebinin yüzde 25 ila yüzde 30'unu karşılayabildiği için Türk enerji sektörünün gelişmesine ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayabilir." ifadeleri kullanıldı.





Haberin Devamı

İngiliz Financial Times gazetesi Sakarya sahasını 'Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi' olarak tanımlarken, Türkiye'nin geçen yıl akaryakıt ve doğalgaz ithalatına 80 milyar dolar ödediğini ve Sakarya projesinin ülkenin enerji sektörü için önemli bir güç olduğunu vurguladı.



Haberin Devamı

Türkiye'nin projenin aşaması için 1,8 milyar dolar harcadığını ve önümüzdeki yıllarda üretimi artırmayı planladığı bilgisini veren Financial Times, tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 40 milyon metreküp doğalgazın evlere ve işyerlerine servis edilebileceğini yazdı.Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyası da Sakarya Projesi'ne geniş yer ayırdı.

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin büyük projelerine dikkat çekti.

Beşinci nesil savaş uçağı, TCG Anadolu ve Togg'dan sonra Karadeniz'deki doğalgazın karaya çıkarıldığını yazdı.



Huffingtonpost, Türkiye'nin bölgesel bir güç olmak istediğine dikkat çekerek enerji projesinin onu bu hedefine daha da yaklaştırdığını yazdı.

Gazete ayrıca, TÜRKİYE'nin Hazar, Orta Asya ve Orta Doğu'dan gelen doğal gaz ve petrol boru hatlarını bir araya getirecek uluslararası bir enerji merkezi olması için coğrafi konumunun elverişli olduğunu belirtti.