Hükümetin attığı adım Yunan medyasını çıldırttı! 'Adalardan çekiliyor muyuz'

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Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi ve Yunanistan'daki tren faciası sonrası gösterilen karşılıklı dayanışma Ankara ile Atina arasında diyalog köprüsünü yeniden kurdu. İki ülke arasındaki buzların yavaş yavaş erimesi ile dikkat çeken adımlar da peş peşe geldi.

Yunanistan Nisan ayının başında Atina yönetimi 1985 yılında mülteciler için kurulan ancak bugüne kadar yüzlerce PKK'lı teröriste ev sahipliği yaptığı ortaya çıkan Lavrion Kampı'nı kapatma kararı aldı.

GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARA PASKYALYA ZİYARETİ YAPILMADI

Neredeyse 40 yıl sonra alınan bu karar sonrası Atina yönetimi dikkat çeken bir hamle daha yaptı ancak Yunan medyası bu hamleden rahatsız gibi görünüyor...

Yunan siyasiler ve askeri yetkililer her yıl Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalara yaptıkları Paskalya ziyaretini bu yıl gerçekleştirmedi.

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YUNAN MEDYASI TEPKİLİ: BU SON DERECE CİDDİ BİR KONU, TESADÜF OLAMAZ

Yunan medyası söz konusu ziyaretlerin Türkiye'nin tepkisine rağmen her yıl gerçekleştirildiğini dikkat çekerek Yunan hükümetine tepki gösterdi.

İeidiseis haber sitesi ziyaretlerin gerçekleşmemesinin soru işaretleri yarattığını iddia etti.

"Bu bir tesadüf olamaz" diye yazan haber sitesi "Bu konu son derece ciddi ve ne hükümet ne de askeri kanat tarafından haklı gösterilemez. Konu hakkında hala net cevaplar bekleniyor" ifadelerini kullandı.



Militaire.gr sitesi ise ziyaretlerin yapılmamasının Türkiye'nin yıllardır dile getirdiği iddiaların kabulü olarak görüleceğini belirterek 'adalardan çekiliyor muyuz?' sorusunu sordu.

Larissanet, Yunan hükümetinin ve askeri yönetiminin Türkiye ile sakin sularda yürümeyi tercih ettiğini belirterek, Yunan bakanların adalara yaptıkları ziyaretlerin yıllardır Türkler tarafından 'yasadışı' olarak değerlendirildiğini yazdı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA YER VERDİLER

Haber sitesi geçtiğimiz sene Nisan ayında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamayı da okuyucuları ile paylaştı.

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada Yunanistan'ın askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2022 yılında 423 ihlal gerçekleştirildiğini belirterek "Yine bu dönemde söz konusu adalara 11’i savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 19 ziyaret gerçekleştirerek uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

"ATİNA YÖNETİMİ YANLIŞ MESAJ VERİYOR"

Liberal.gr'de Nikos Meletis imzasıyla yayınlanan bir analizde Yunan hükümetinin attığı bu adımın 'yanlış bir mesaj' olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yıllardır adalara yapılan ziyaretlere tepki gösterdiğini belirten yazar, "Bu sene ziyaretlerin yapılmaması, Atina'nın tepkileri sağlam temellere dayalı olarak kabul ettiği ve bu eylemlerden kaçınması gerektiği mesajını veriyor " ifadelerini kullandı.





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Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini de gelen tepkiler üzerine konuyu mercek altına aldı.

Atina ve Ankara hükümetlerinin son iki buçuk aydır Türk-Yunan dünyasında hakim olan atmosferi bozacak hatalara yer bırakmamak için dikkatli adımlar attığını yazan gazete dikkat çeken bir iddia ortaya attı:

"Bu hamleler Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki sakin ortamı pekiştirmek ve iki ülke arasında daha yoğun müzakerelerin başlatılması için gerekli koşulları oluşturmak isteyen üçüncü tarafların açık teşvikiyle yapılmış olabilir. Amerikalıların niyeti biliniyor ve ABD Dışişleri Bakanı'nın Atina ve Ankara'ya yaptığı son ziyaretlerde bunu açıkça gördük "



