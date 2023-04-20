Son dakika: Karadeniz gazında tarihi gün! Gözler 20.23'te... Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

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170 km deniz açıklığından karaya ulaştırılan Karadeniz gazında test için yanma işlemleri gerçekleşti. 710 milyar metreküplük rezerv mayıs ayında evlere ulaşacak. İlk etapta günlük 10 milyon metreküplük akış sağlanacak, zaman içerisinde bu miktar 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

MAYISIN İLK HAFTASI EVLERDE

Karadeniz Gazı BOTAŞ işleme tesisine gidecek. Gazın işlenmesinin ardından mayısın ilk haftasında evlere verilmeye başlanması bekleniyor.

Sakarya Gaz Sahası’nda Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirdiği sondajla Ağustos 2020’de 320 milyar metreküplük Doğalgaz keşfi yapıldı. Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

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Haziran 2021’de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfiyle birlikte toplam rezerv Aralık 2022’de 710 milyar metreküpe çıktı.

"DOĞALGAZIMIZI ATEŞLEYECEĞİZ"



Cumhuraşkanı Erdoğan, dünkü Denizli Mitingi'nde şu ifadelere yer vermişti:

Yarın(bugün) Karadeniz doğalgazını ateşliyoruz. Yarın Filyos’tayım. Orada iftarı yapacağız. İftarımızı yaptıktan sonra da oradan doğalgazımızı ateşleyeceğiz. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten. Biz geldik 78 üniversite vardı, şimdi 208 üniversitemiz var. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı, şimdi 28 bin 500 kilometre yolumuz var. Sağlıkta attığımız adımlarla bu şehir hastanelerinin halini görüyorsunuz değil mi? Pırıl pırıl. Eğitimde bu, ulaşımda bu, sağlıkta bu biz yaparız. Söz verdik mi yaparız.

Karadeniz gazı için geri sayım! Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gaza ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Dönmez, “Karadeniz gazının ilk fazı yarın Filyos’ta devreye alınacak. Gazı karaya çıkardık, testler yapılıyor. Mayıs başı itibarıyla gazı sisteme vermeye başlayacağız” dedi. "Bugüne kadar tükettiğimiz gazın yüzde 1'ini üretebiliyorduk" diyen Bakan Dönmez, "Bununla çok büyük bir fark yaratmış olduk. İthalatımızı yüzde 25-30 oranında azaltmış olacağız. Ben kendi adıma, yarın herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"İTHALATIMIZ YÜZDE 25-30 ORANINDA AZALACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gaza ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Dönmez, “Karadeniz gazının ilk fazı yarın Filyos’ta devreye alınacak. Gazı karaya çıkardık, testler yapılıyor. Mayıs başı itibarıyla gazı sisteme vermeye başlayacağız” dedi. "Bugüne kadar tükettiğimiz gazın yüzde 1'ini üretebiliyorduk" diyen Bakan Dönmez, "Bununla çok büyük bir fark yaratmış olduk. İthalatımızı yüzde 25-30 oranında azaltmış olacağız. Ben kendi adıma, yarın herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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GAZ FİYATINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili vereceği müjdeyi yarın akşam açıklayacak. Erdoğan’ın ya gaz fiyatında yapılacak indirimi ya da belli bir metreküpe kadar ücretsiz gaz verileceğini açıklaması bekleniyor.

TPAO GENEL MÜDÜRÜ BİLGİN: BİR YILDA KENDİNİ AMORTİ EDECEK

TPAO Genel Müdürü Murat Han Bilgin söz konusu projenin maliyetini kuruş bazında hesapladıklarını söyledi ve şunları belirtti: “Ne kadar bir işletme bedeli olduğunu, sabit yatırımlarımız ne kadar, bugüne kadar harcanan şeyler ne oldu? Şurada içtiğiniz suların bile maliyeti projeye gidiyor. Öyle bir maliyet bazlı operasyon yürütüyoruz. Maliyet bizim elimizde kesin veriler olarak var. Çok hassas veriler olarak var. Mega yatırımların geri dönüş süreleri bir seneden azdır. Tam kapasiteye geçilmeden bir yıl içinde kendini ödeyecek. Yaklaşık bir yılda kendisini amorti edecek”