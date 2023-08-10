Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Ağustos'a kadar çadırda kalanları konteynerlara yerleştireceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile yaptığı konuşmasından satır başları şu şekilde:

Öncelikle dün Pençe Kilit bölgesinde operasyonlar sırasında çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri bir kez daya yâd ediyorum.

"AĞIR TABLO KARŞISINDA ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIK"

50 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. Sizlerin yanında olduğumuzu ifade etmiştik. Deprem bölgesinde elimizi hiç çekmedik. Sahadaki sıkıntıları bizzat takip ettik. Depremzedelerin ihtiyacını gidermeye çalıştık. Maraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti. Deprem konutu sayısı 18 bin, köy evleri ile 29 bine ulaşıyor. Bu ağır tablo karşısında ümitsizliğe kapılmadık. Evleri iş yerleri yıkılan insanları yeni yuvalarına kavuşturmak için kolları sıvadık. 15 Ağustos'a kadar tesislerde çadırlarda kalanları konteynerlara yerleştirmiş olacağız. 319 bin konutu bir yılda hak sahiplerine vereceğiz.

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"TOKİ BİNALARI İLE İLGİLİ SIKINTI YAŞAMADIK"

180 bin konutun ihalesi gerçekleşti. İnşaatlar hızla yükseliyor. Yerinde dönüşüm projesini başlattık. Hibe ve uygun şartlardaki kredi projemiz büyük teveccüh ile karşılandı. Vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz var. Aynı zamanda ekonomi canlanacak, mahalle kültürü hayat bulacak. Ayrıca depremde hasar gören illerde şehir meydanlarını biz yapacağız. Böylece her bir şehrimize asırlar boyu yaşayacak merkez kazandıracağız. Alt ve üst yapısı ile daha görkemli inşa edeceğiz. Her felaket bize alınması gereken tedbirleri hatırlatmakta. Bu önlemlerin başında kentsel dönüşüm gelmekte. İBB Başkanlığımızdan beri bu meseleyi hep işledik. Bunun bir tercihten öte zorunluluk olduğunu ifade ettik. TOKİ ile yapı stokunun yenilenmesi için yoğun çaba harcadık. 1 milyon 200 bin proje üretti TOKİ. Okul, hastane ve kamu kurumlarını TOKİ eliyle inşa ettik. TOKİ binaları ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı, TOKİ alnının akı ile çıktı depremden.

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"SIĞ MUHALEFETİN ÜLKEMİZE ÖDETTİĞİ BEDELLERİ GÖRDÜK"

Bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri görme fırsatı bulduk. Ne zaman adım atsak CHP hep karşımıza dikildi. Takoz koyan bu ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler.

"BEDAVA EV VAAT EDENLER DEPREMZEDEYİ SIĞINDIKLARI EVDEN ÇIKARDI"

Son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP'nin kentsel dönüşüme saldırısının gerisinde halk düşmanlığı var. Bunlar vatandaşa hizmet etmez. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış oy verdiği zaman insanıdır. Diğer türlü millete nasıl baktıklarını 14 Mayıs sonrası gördük. Öncesinde bedava ev vaat ediyorlarken sonrasında vatandaşı sığındıkları evlerden kapı dışarı ettiler. Depremzedelere olmadık hakaret ettiler. Yüreği yaralı insanları hedef aldılar. Pek çok ahlaksızlığı sergilediler. 28 Mayıs'tan sonra da mağdur ettikleri kardeşlerimizden özür dilemediler. Bunları unutmayacağız. Sandıktan istedikleri sonuç çıkmadı diye afetzedelere zulmedenleri afişe etmeyi sürdüreceğiz. Bu takoz zihniyete rağmen yaptık ne yaptıysak. 3.4 milyon konutun dönüşünü sağladık. Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu süratle dönüştüreceğiz. 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz Kahramanmaraş'ta. Bugün ilk kazmayı vuruyoruz. bu konutların 913 adedi hayırseverlerimiz tarafından inşa edilecek. Şahsım adına hayırseverlere teşekkür ediyorum.

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Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özhaseki, inşaat çalışmalarının büyüklüğünü "5 tane şehri sıfırdan yapmak demek" sözleri ile niteledi.

Bu projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olan tüm kurumları, hayırseverleri, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Bir millet olarak ayaktaydık, sizlerin yardımına koşmaya devam ettik. Bakan olduktan sonra 3 kez geldim, bakan olmadan 8-10 kez gelmişimdir. Hiç unutmuyorum, başbakan yardımcısı Recep Akdağ Bey, bakanım bana görev veren olmadı. Şu an görevi yok. Erzurum'da oturamadım, çevreyi gezdim ne yapabilirim diye düşündüm, eksik var, o eksikten sorumlu müdürüm dedi. Çadırlarda konteyner kentlerde tuvalet yok, onları kurayım dedi.

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BAKAN ÖZHASEKİ: 5 TANE ŞEHRİ SIFIRDAN YAPMAK DEMEK

1 milyon 905 bin kardeşimiz evlerinden uzakta. Çadır kentlerde çok az insan var. 80 bine yakın depremzede kardeşimiz yurtlarda, sosyal tesislerde kalıyor. Bu kardeşlerimiz zor şartlarda dışarıda, konteynerlerde kalırken emin olun bizim gözümüze uyku girmiyor. Bakanlık olarak birinci işimiz bu bölgelerde sağlıklı konutlar yapmak. Depremzedeleri buralara aktararak huzur içinde oturmasını sağlam. 5 tane şehri sıfırdan yapmak demek, maddi değeri yüz milyarlarca doları geçiyor. İnşaatlar devam ediyor. İlk etapta yapı yasağı getirdiğimiz yerlerdeki vatandaşlara vereceğiz. Fay hatlarındaki yerlere yapı yasağı gelmişti. Bilim adamlarımız yeniden çalıştı, en son dediler ki, şehrin merkezini imara açabiliriz ancak fay hatları ve kırıkların olduğu yerlerde değil. 60 metre mesafe bulundurulması zorunlu. Tabiatla savaşmanın manası yok, o gücün karşısında durulmaz. Buralarda doğru fay kırıkları olan yerde 60 metre genişliğindeki alanı boş bırakacağız.

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15 metre kazık çakılacak, sert zemine inilecek, inşaat yapılacak. 1-2 kat bodrum yapılacak, üstüne de 4 katı geçmeyecek. 7,5 -8 şiddetinde deprem de olsa bu şartlara uyduğumuz takdirde hiçbir şey olmayacak. 112 bin civarında inşaat var. Yerinde Dönüşüm için elimizden geleni yaparız dediniz. Her şehrin rezerv alanlarda yapılması mümkün değil. İnsanlarımız hatıralarının olduğu yerde yaşadıkları yerlerden ayrılmak istemiyorlar.