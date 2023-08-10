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Bakan Şimşek: 2024’te rüzgar Türkiye’den yana esecek

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#Mehmet Şimşek#Türkiye#Ekonomi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 10:24

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek "2024’te rüzgar Türkiye’den yana esecek, Amacımız kalıcı şekilde enflasyonu aşağı çekmek" dedi.

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Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesi ve enflasyonun düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, Yeni Şafak'a verdiği röportajda "Türkiye’ye kaynak girişi artacak ve önümüzdeki dönemde belirsizlik azaldıkça, cari açık daraldıkça inanıyorum ki kurda göreceli bir istikrara doğru gideceğiz. Bu da enflasyonu ve beklentileri olumlu yönde etkileyecek" dedi.

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Şimşek "Düzenlenen yatırımcı toplantısına ilgi büyüktü. Biz dünya normlarına uygun, kurala dayalı politikalar güdersek Türkiye’ye kaynak akışında herhangi bir sorun olmaz. Potansiyel kesinlikle vardı görüşmelerimizde. Biraz bekle-gör modundalar, doğru adımlar atıldığına inanıyorlar. Bunların devamı gelir mi, noktasında bir bekle- gör modunda" ifadesini kullandı.

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"BU SENE KAYNAK AKIŞI BAŞLAYACAK"

Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalara değinen Şimşek "Körfez ülkeleriyle çok verimli diyaloglarımız var, bunun en somut emaresi BAE ile açıklanan 51 milyar dolarlık yatırım paketi. Bu yatırımların bir kısmı bu sene içerisinde başlamak üzere bir kaynak akışına dönüşecek diye bekliyoruz" sözlerini söyledi.

"AMACIMIZ ENFLASYONU KALICI ŞEKİLDE AŞAĞI ÇEKMEK"

Enflasyon konusunda da yorumda bulunan Bakan Şimşek "Amacımız, bir geçiş dönemi sonrası kalıcı bir şekilde enflasyonu aşağı çekmek" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Bu vergi düzenlemeleri de tabii enflasyonist ama bu bir daha tekrarlanmayacak. Bir kerelik yaptığımız bir düzenleme bu.

"RÜZGAR Türkiye'DEN YANA ESECEK"

Şimşek "Ben inanıyorum ki 2024’ün ikinci yarısından itibaren bugün karşıdan esen rüzgârlar destekleyici bir nitelik kazanacak" dedi.

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#Mehmet Şimşek#Türkiye#Ekonomi

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