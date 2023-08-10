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MGK'da duygu dolu anlar... Emekliye ayrılan komutan Musa Avsever'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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#MGK#Musa Avsever#Komutan
MGKda duygu dolu anlar... Emekliye ayrılan komutan Musa Avseverden Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 08:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kez MGK'ya katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye takdim etti. Törende askerliğe 1971 yılında başladığını belirten Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever duygu dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avsever'e "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık, sağ ol" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesinde son kez MGK'ya katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye takdim etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir askerin gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık, sağ ol" dedi.

MGKda duygu dolu anlar... Emekliye ayrılan komutan Musa Avseverden Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür


Orgeneral Atilla Gülan, TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini belirterek, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu kaydetti. Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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MGKda duygu dolu anlar... Emekliye ayrılan komutan Musa Avseverden Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür

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BAKAN FİDAN'A ÜSTÜN HİZMET MADALYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 13 yıl boyunca müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı' verdi.

Bakan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabbim mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

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#MGK#Musa Avsever#Komutan

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