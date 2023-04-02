Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seccade' tepkisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ramazan'ın o manevi duygusuyla sizleri selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri özlemiştik.

KILIÇDAROĞLU'NA SECCADE TEPKİSİ

Bağcılar halkı ile birlikte tüm İstanbul'un Ramazan'ını tebrik ediyorum. Cumhur ittifakı ile birlikte bir yola çıktık. 14 Mayıs'ta sizler bir şahlanışa döndüreceksiniz. Durmak yok. Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 gün içinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz millerim 14 Mayıs'ta verecektir.

Cumhur ittifakı olarak hem deprem konutlarının temellerini attık hem de iftarı paylaştık. Milletimiz oruçla, kuranla nefis muhasebesi ile bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmuyor.

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Bağcılar'ın bölgeye yaptığı yardımın tutarı 250 milyon lirayı aştı. Belediyemizi tebrik ediyorum. Şov peşinde koşmadan çalışan herkesten Allah razı olsun, diyorum. Yaralarımızı bir an önce sarıyoruz, saracağız. Depremin yıktığı şehirleri bir an önce ayağa kaldıracağız. Çadırların yanı sıra konteyner kentler ile barınma sorunlarını çözüyoruz. Alt ve üst yapıyı elden geçiriyoruz.

1 YIL İÇİNDE 319 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ

Deprem bölgesinde 31 bin 663 konutun temelini attık, 1 yıl müsaade istedik, bir yıl içinde 319 bin konutu depremzedelere teslim edeceğiz.Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturana kadar durmayacağız. Depremzede vatandaşımızdan 1 yıl süre istedik.

Bay bay Kemal, sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende ne yaptın söyle bakalım. Çok çalışacağız, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz.

Belediye hizmet binamızdan, hükümet konağına, yaşlı yaşam merkezine, park ve bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Toplam tutarı 3 milyar 412 milyon lirayı geçen bu hizmet ve yatırımların Bağcılar'a hayırlı olmasını diliyorum.

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bağcılar'ı asla ihmal etmiyoruz. Bağcılar'ın kalbimizde ayrı bir yeri var. Buranın Bakırköy'e bağlı olduğu dönemde buralarda çizme ile çok dolaştık.

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Kahramanmaraş depremlerinde dönüşümün önemini gördük. Yıllardır CHP zihniyetinin acımasız şekilde eleştirdiği TOKİ binalarımız deprem imtihanından alnının akıyla çıktı. Buralarda hiçbir can kaybı, yıkıntı yaşanmadı.

AKŞENER'İN SALDIRI AÇIKLAMASINA TEPKİ

Hanımefendi, önce gel Çam Sakura'yı gör; Ankara'daki iki şehir hastanemizi gör. Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Şehir hastanelerimiz olmasa kovidde biz ne yapardık. Bunları biz üç ayda bitirdik hanımefendi, 3 ayda. Beni çok asabi görmüş, bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik. Bizim yönlendirmemiz şeklinde kurşunlandığı yalanını yaydı. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde varsa bilemem. Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez, bu bir cibiliyet meselesidir. Özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye bir ders vermenizi istiyorum. Çok çalışacağız ve sandıkları da inşallah patlatacağız.

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DEMİRTAŞ'I VE TERÖRİST BAŞINI SERBEST BIRAKMA SÖZÜ VERDİ

42 gün sonra sandıklara gideceğiz ve nasıl bir siyasi anlayışla yönetileceğimizi tayin edeceğiz. Çok önemli bir karar alacağız. Siyaset sahnesinde yaşananları sizler de takip ediyorsunuz. Milletimizin karşısındaki tablo gayet açık ve nettir. Bir taraftan 15 Temmuz'da kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkarlarının bir araya getirdiği 7'li koalisyon var. Bu terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı hangi parti? HDP. HDP'yi ziyaret etti mi bay Kemal, ne sözü verdi? Hadi açıkla... Ne diyor, Demirtaş'ı serbest bırakacakmış Terörist başını serbest bırakacakmış Bunları serbest bırakma gayretinde olanlara biz 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceğiz.

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HER GÜN BİR ELEBAŞI BAY BAY KEMAL'E OY İSTİYOR

Hanımefendi ne diyordu, kumar masası. Noter masası diyordu... Şimdi ne oldu? Bir tarafta önce vatan, önce millet diyen hasbi bir birliktelik var. İşte burası o. Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir birliktelik var. Milletin iradesini ne yapıyor, o masada satıyor. Gördüğünüz gibi burada onlar yok. Her gün bir elebaşı bay bay Kemal'e oy istiyor. Ne kendisinin ne de masa arkadaşlarının gıkı çıkmıyor. İstemem yan cebime koy mahcubiyetinden de olsa bu duruma kimse itiraz etmiyor. Sandıkları patlatarak yola devam edeceğiz. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu rezalete bir dur diyecektir. Artık gizleme gereği dahi duyulmayan bu duruma bir dur diyecektir. Bağcılar halkının ne kendi geleceğini ne de evlatlarının geleceğini arkası karanlık böyle bir yapıya teslim etmeyeceğine inanıyorum.

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ŞÜKÜR NAMAZINI BU SECCADEDE KILACAĞIZ

Kendisine hediye edilen seccadeyi kabul eden Erdoğan, vatandaşlara "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs'ta şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." diyerek seslendi.