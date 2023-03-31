Akşener’den Erdoğan’a: ‘Benim için Silivri soğuk değil’

Haberin Devamı

Çadır kenti ziyaret eden Akşener, incelemesinde saptadığı eksiklikleri ve talepleri gazetecilerle paylaştı.

‘BENİ İYİ TANIR’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik “Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan’a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma” sözleri hakkında değerlendirmesi sorulan Akşener, şöyle konuştu: “Bu beni üçüncü tehdidi. Devr-i iktidarında namusuma, şerefime sahibi olduğunuz televizyon kanalından iftira atıldı. Beni aradın, gereğini yapacağını söyledin. O iftirayı atan şerefsizlerin hepsi senin mahkemelerinde beraat etti. Devr-i iktidarında evim basıldı. Basanların tamamı beraat etti. Sen beni tehdit edemezsin. Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil.”(DHA)

Haberin Devamı

SİYASETTE ÇAY PARTİSİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon kanalında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in deprem konutlarına yönelik eleştirilerine “Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Beni kendinle uğraştırma” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını paylaşarak sosyal medya hesabından “Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener’in ‘papatya çayı’ önerisine, ‘rezene çayı’ tavsiyesiyle karşılık verdi.

REZENE ÇAYLI KARŞILIK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi: “Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Bunu tonlarca ‘rezene çayı’ içerek bile hazmetmek mümkün değildir.”(ANKARA)