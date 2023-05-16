Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere hakaret edenlere tepki: Çok yanlış ve çirkin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle zarar gören 11 şehirde Diyarbakır dışındaki 10 ilde Cumhur İttifakı seçimi önde tamamladı. Seçim sonuçları üzerinden depremzedelere hakaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"KENDİLERİNE OY VERMEYENLERE HAKARET EDİYORLAR"

Hatayı kendilerinde değil millette aradıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Çok hakaret ettiler, çok çok yanlış ve çirkin. Onlarda sadece kan kin ölüm var. Deprem bölgesi için tehdit sallıyorlar. Kendilerine oy vermeyenlere hakaret ediyorlar. Gençlerimize umutsuzluk aşılıyorlar. Devletin kurumları görevini bilir gereğini yapar. Bu kifayetsiz muhterisler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne mesaj verirse versin gereğini yapamayacaklar. Biz Defne'nin bize olan oy noktasında yaklaşımını biliyoruz. Benim için Defne'de ölen insanlar önemli. Ben bugüne kadar gerek başbakanlığım, gerekse cumhurbaşkanlığımda böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım. Van da bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Depremde kendim orada oldum. Yıkılmış olan yerde muhalif partidendi. Sular kesildi. Adam müdahale etmeyince Veysel Bey'e dedim, 'DSİ'yi buraya sok, sorunu çöz' dedim. Van'da Erciş'e kadar Van Gölü'nün etrafında yalı yapar gibi konutlar yaptık. 'Burada bize oy çıkmıyor' demedik süreci devam ettirdik. Şu anda bile Van'da 2. parti konumundayız bu kadar hizmete rağmen. Ben aynı hizmeti vermek mecburiyetindeyim. Milletimize hizmet için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk, koyuyoruz. Deprem bölgesinde, 50 bin vefatımız var. Elini kolunu kaybetmiş insanlarımız var. İhmal edebilir miyiz? Kucaklayacaksın, ihtiyaçları gidereceksin. Bazıları hala anne babasının öldüğünü bilmiyor" dedi.

Haberin Devamı

"BEN BUNLARA 'DEPREM TURİSTİ' DİYORUM"

6 Şubat'ta insanlık tarihinin en büyük afetlerinden birinin yaşandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan "50 bin canımızı toprağa verdik. Afetin ardından devletimizin imkanlarını seferber ettiğini görüyoruz. Yerel yönetimler var. Büyükşehirlerden 10 tanesi bunlarda. İstanbul, Ankara, İzmir. 'Ücretsiz otobüs' dediler olmadı, 'traktör' dediler, verilmedi. 'Süt' dediler, verilmedi. Verdikleri sözleri tutmadılar. Biz hangi sözü verdiysek tuttuk. Yapamayacağımız sözü vermedik. Ben bunlara 'Deprem turisti' diyorum. Deprem yerlerine turist gibi gittiler, destek yok döndüler" ifadelerini kullandı.