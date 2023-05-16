Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman üzerine almaz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri sonrası ilk röportajını CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında verdi.

"KAYBETMENİN SORUMLULUĞUNU HİÇBİR ZAMAN ÜZERİNE ALMAZ"

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı "Buradayım" videosunu yorumlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben CHP'li olmadığıma göre mesaj bana değil. CHP'lilere sormak lazım. Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor. Koltuğunu kaybetme korkusu olunca mutfaktan çıkmış odasına geçmiş. Parti içindeki muhaliflere göz dağı veriyor. Şu anda 28 Mayıs sonrası önemli. Kılıçdaroğlu'na kendi partisi de 28 Mayıs'tan sonra gereken cevabı verecektir. Kendisin de bir şey beklemeden kararını vermiş olabilir." ifadelerini kullandı.

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"BAL GİBİ ÖNDE OLDUĞUMUZU BİLİYORLARDI"

Seçim gecesi yapılan açıklamalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar klasik CHP ve Bay Bay Kemal davranışı. Milleti aldatma çabalarına Seçim gecesi de ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde 'kazandık' açıklaması yaptılar. Gerek YSK gerek AA görevini başarıyla yerine getirmiştir. Kendi seçmenlerini aldatmaktan utanmıyorlar. Bunlar beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz cevabı 28 Mayıs'ta tekrar verecektir. Biz kazanınca ülkede kimse kaybetmeyecek. Bu 2 kere 2, 4." dedi.

"CHP ANKET PARTİSİ, BİZ SANDIĞIN PARTİSİ OLDUK"

Seçim öncesi açıklanan anket sonuçlarına ilişkin soruya ise Erdoğan "Görüldüğü gibi hepsi iflas etti. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı. 2.nihai anketi 28 Mayıs'ta milletim yapacak. Bu anketle üzerinde tartışma yapılmayacak bir netice çıkacaktır. 11 ildeki deprem aslında anketleri alt üst etmiştir. Anketçilerde pazardan nasibini almak için yalandan da olsa partileri koltuk altına aldı. Arkadaşlarıma söyledim. Ben meydanlara inanıyorum dedim. En iyi anketi milletim sandıkta yapacak demiştim. Sandığın partisi olarak, CHP anket partisi biz sandığın partisi olduk Biz hakikatin CHP yalanın tarafı olmuştur." yanıtı verdi.