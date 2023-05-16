Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Külliye
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 13:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin saat 16.00'da seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geliyor.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Kulliye'deki görüşmenin detaylarını paylaştı:

Erdoğan ve Bahçeli yılın 5. görüşmesini gerçekleştirecek. Erdoğan 16'da Külliye ‘de kabul edecek. Hem seçimin 2. turu hem mevcut seçim sonuçları gündemlerinde olacak. Seçim stratejisi ne olacak, iki parti sahada ne gibi çalışma yapacak. En son 20 Mart tarihinde yine cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapmıştı. Cumhur ittifakı 49.46 oy almıştı. Alınan oy oranı değerlendirilecek. Meclis tablosu da liderlerin gündeminde olacak. Erdoğan'ın ittifakın diğer ortakları ile görüşeceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Komisyonların oluşumu gibi başlıklar değerlendirilecek.

Gözden KaçmasınErdoğandan 28 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğizErdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Külliye

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın gözü Türkiyede: Erdoğan zafere çok yakın...Economistten dikkat çeken seçim analizi

Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan zafere çok yakın...Economist'ten dikkat çeken seçim analizi

#Seçim
İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

#TBMM
Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

#Cumhurbaşkanlığı