Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geliyor.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Kulliye'deki görüşmenin detaylarını paylaştı:

Erdoğan ve Bahçeli yılın 5. görüşmesini gerçekleştirecek. Erdoğan 16'da Külliye ‘de kabul edecek. Hem seçimin 2. turu hem mevcut seçim sonuçları gündemlerinde olacak. Seçim stratejisi ne olacak, iki parti sahada ne gibi çalışma yapacak. En son 20 Mart tarihinde yine cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapmıştı. Cumhur ittifakı 49.46 oy almıştı. Alınan oy oranı değerlendirilecek. Meclis tablosu da liderlerin gündeminde olacak. Erdoğan'ın ittifakın diğer ortakları ile görüşeceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Komisyonların oluşumu gibi başlıklar değerlendirilecek.