Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'de rekorlar kırdık

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyamız koronavirüs salgınıyla başlayan sancılı bir süreçten geçiyor. En olumsuz etkilenen sektörlerin başında hiç şüphesiz havacılık gelmiştir. Türk Hava Yollarımız aldığı tedbirler ve salgın döneminde hayata geçirdiği uygulamalar sayesinde krizi en az hasarla geçirmiştir. 2022 özellikle havacılıkta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur.

Ülkemiz havalimanlarından gerçekleşen yolcu sayıları bunu açıkça gösteriyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa Yolcu Trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Hemen her gün basında İstanbul Havalimanımızla ilgili göğsümüzü kabartan bir habere rastlıyoruz.

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"ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ MARKASI OLDUNUZ"

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Elbette bu başarı hikayesinin yazılmasında bayrak taşıyıcımız THY'nin katkıları vardır. Ülkemizin en değerli markası oldunuz.

Hepimize büyük bir gurur yaşattınız. Felaket tellallarına aldırmadan milletimizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdünüz.

Her birinizi emekleriniz dolayısıyla tebrik ediyorum. Tempomuzu artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Siz kardeşlerimden çalışmalarınızı bu hassasiyetle yürütmenizi bekliyorum. Tüm THY ailesine başarılar diliyorum.

2023 senesini sizlerin de çabalarıyla rekorlarla tamamlayacağımızı ümit ediyorum.