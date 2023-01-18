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En güçlü tarih 14 Mayıs

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#Seçim#Anayasa#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
En güçlü tarih 14 Mayıs
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Türkiye, Anayasa gereği olağan seçim tarihi olan 18 Haziran 2023 yerine 14 Mayıs Pazar günü sandığa gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce bu yönde bir tarih güncellemesini işaret ederken, muhalefet partilerinin de seçim takvimlerini buna ayarladıkları ortaya çıktı. Bahçeli de dün 14 Mayıs’ı işaret etti.

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Daha önce seçimi “birazcık öne çekeceklerini” açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih işaretini de hafta sonu Muğla’nın Fethiye ilçesinde halka seslenirken verdi. Merhum Başbakan Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti’nin CHP’nin tek parti dönemini sona erdirdiği 14 Mayıs 1950 seçimine gönderme yapan Erdoğan, “2023 seçimlerinde iradenize, oyunuza, sandığınıza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Rahmetli Menderes’in 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diyerek açtığı yolu, 2023’te ‘Yeter söz de karar da milletindir’ diyerek menziline beraber ulaştıracağız” diye konuştu.

ŞENTOP: 100 BİN HACI VAR

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da katıldığı TV programında, 18 Haziran’ın öne çekileceğini doğruladı. 100 bine yakın hacı adayının mayıs sonu itibarıyla yola çıkacağını vurgulayan Şentop, “Makul bir ayarlama... Mevzuata göre söylerseniz 1 gün önce de yapsanız erken seçim denebilir. Ama bu kadarlık ayarlamanın hem siyasi anlamı yok hem de teknik gerekçelere dayanıyor” dedi.

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KULİSLERDE KANIKSANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TV100’de katıldığı programda altılı masadaki takvimin de 14 Mayıs’a ayarlı olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Size göre Sayın Erdoğan’ın ‘Birazcık öne alınacak’ dediği seçim tarihi ne olacak?” sorusunu, “Görünen 14 Mayıs diye düşünüyoruz” şeklinde yanıtladı.

10 MART’TA AÇIKLANABİLİR

Seçim tarihinin Meclis kararıyla öne alınması için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’nın 116’ncı Maddesi’ne dayanarak seçimleri yenileme kararını, 10 Mart Cuma günü açıklaması bekleniyor. Bu kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından 14 Mayıs için seçim ilan edilmiş olacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 60 günlük seçim takvimini açıklayacak.

İKİNCİ TUR 28 MAYIS’TA

Yeni parlamento 14 Mayıs’taki seçimle belirlenmiş olacak. Ancak bu seçimde cumhurbaşkanı adaylarından biri geçerli oyların salt çoğunluğunu (Yüzde 50 artı 1 oy) alamazsa sadece cumhurbaşkanlığı için 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur oylama yapılacak. YSK, ilk seçim takviminde bu tarihi de açıklayacak. İkinci tura, sadece ilk turda en çok oyu alan iki aday katılacak. Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk iki sırayı alan adaylardan biri çekilirse alt sıradaki yerini alacak. İkinci tura tek adayla gidilirse oylama referanduma dönüşecek.

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#Seçim#Anayasa#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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