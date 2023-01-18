ABD'de Biden krizi dinmiyor... Skandalın fotoğrafı ortaya çıktı!

Haberin Devamı

ABD'de gündem Başkan Joe Biden... ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden'ın başı gizli belgeler ile dertte.

Eleştirilerin hedefindeki isim olan Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni bir dizi gizli belgenin daha bulunmasının yankıları sürerken ABD basını çarpıcı görüntülere ev sahipliği yaptı.

Biden’ın yeni gizli belgelerin bulunduğu Delaware’deki evinin görüntüsü Fox News tarafından yayınlandı.

Biden'ın malikanesinin 2019'da çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı ve konutun Gizli Servis tarafından korunmadığı ortaya çıktı.

ABD basını gizli belgeler bu evdeyken kimse tarafından korunmadığını yazdı. Söz konusu kareler 'skandalın fotoğrafı' olarak nitelendirildi.

Haberin Devamı

Fox News tarafından çekilen görüntülerde evin girişinde bir bekçi kulübesi olduğu görülürken bu yapının bakımsızlığı uzun süredir orada kimsenin bulunmadığına işaret ediyor.

Yetkililer evde Gizli Servis mevcudiyetinin bulunmamasının normal olduğunu belirtiyor. Zira fotoğrafın çekildiği dönem Başka Yardımcılığı görevi sona eren Biden'a tahsis edilen korumaların büyük bölümü yeni görevlere atanmıştı.

Bir dönem Gizli Servis tarafından korunan evde gizli belgelerin bulunması ve buranın yıllarca korumasız bir konumda olması Biden'ın hatası olarak görülüyor.

BEYAZ SARAY'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın başkanın eski enstitüsünün Washington ofis alanında bulunan potansiyel olarak sınıflandırılmış belgeleri gözden geçirdiğini söylemişti.

Biden’ın kendi ekibi tarafından yapılan aramada, kütüphanede bulunduğu söylenen 6 sayfalık evrak derhal ulusal arşivlere iade edildi. Bu üçüncü keşifteki evraklar da Biden’ın başkan yardımcılığı döneminden kalma.

Başkanın özel danışmanı Richard Sauber ise belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğinin altını çizmişti.

ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığı da gelen bilgiler arasında. Biden, geçtiğimiz dönemde konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştı.

Haberin Devamı

Şimdi ABD bunun bir sorumsuzluk mu yoksa unutkanlık nedeniyle mi yaşandığını tartışıyor.

TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu olmuştu.

Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.