Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin Anayasa'yı değiştirelim

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, CHP’nin Meclis’e sunduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifine ‘Anayasa’yı değiştirelim’ restiyle yanıt verdi. Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 8 aylık bir vakit var. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirerek, verdiğimiz sözlerin yasama boyutundaki çalışmalarını tamamlayarak milletimizin huzuruna çıkmayı planlıyoruz.’

ÇÖZECEK TEK PARTİYİZ

Ülkemizin önündeki zorlukların ve insanımızın yaşadığı sorunların çözümü mümkün müdür? Evet, mümkündür. Peki, Türkiye’de bu çözümü sağlayacak tek yürütme temsilcisi biz, tek siyasi parti AK Parti, tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır? Evet, öyledir. Milletimize işte bu gerçeği gösterdiğimizde, sandık yolu kendiliğinden açılacaktır.

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CHP Genel Başkanı yaptığı bir açıklamayla, bizim ömrümüzü verdiğimiz bir mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili, güya günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık.

BÖYLE BİR MESELE YOK

Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan, hâkiminden akademisyenine, subayından polisine tüm hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele var mı? Hayır. Bugün milletvekillerimizle veya diğer konumlardaki seçilmişlerle ilgili böyle bir sıkıntı var mı? Hayır.



Ya Kemal, doğru ol. Yanına bir iki tane başörtülü bayan alıp onlara rozet takmakla bu işi çözdüğünü ve çözeceğini mi zannediyorsun? Dürüst ol, dürüst. Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele sayesinde, hamdolsun artık kalmamıştır.



Kılıçdaroğlu, benim kızlarım bu işin mağduriyetini çekti. Ben, kızlarımın birii, üstelik de imam hatipte İstanbul’da okutamadım çünkü oradaki yönetim sıkıntılıydı. Başka bir ile göndermek suretiyle kızım imam hatip okulunu tamamladı.

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ANAYASA DÜZEYİNDE

Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi, öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Şayet bu zat, gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa... Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım, yapalım. Hatta bununla kalmayalım, aile kurumumuzu da güçlendirecek ilave değişiklikler de yapalım.

CUMAYA YENİ ADIM

İnşallah cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz.”

‘AYM’YE GÖTÜREN KİMDİ’

ERDOĞAN konuşması sırasında başörtüsü konusunda eski haberlerin kupürlerini de barkovizyondan izletirken “Hatırlarsanız, biz 2008 yılında MHP ile birlikte Meclis’te, CHP zihniyetinin emrivakiye dayalı zulümlerinin önünü kesmek adına, başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek bir Anayasa değişikliği yapmıştık. Bu değişikliği, iptali için büyük bir keyifle Anayasa Mahkemesi’ne götüren kişi kimdi biliyor musunuz? Bizzat Kılıçdaroğlu’nun kendisiydi” dedi.

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‘ZATEN YASAL TEMİNAT ALTINDA’

ERDOĞAN grup konuşmasının ardından Meclis’te gazetecilerin “Anayasa değişikliği teklifinize CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘hayır’ diyeceklerini açıkladı. Nasıl değerlendirirsiniz” sorusu üzerine, “Olacağı buydu zaten, bunlar dürüst değil. Yasal düzenlemeye gerek yok çünkü şu anda zaten yasal teminat altında” yanıtı verdi. Erdoğan, “Dar kapsamlı mı yoksa geniş kapsamlı mı bir anayasa teklifinden bahsediyoruz” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Ülkenin tüm kurumlarında, bu işi en geniş anlamda yer alacak şekilde... Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerimi şu anda çalıştırıyorum. Bu teklifimizi Meclis’e getireceğiz. Meclis’e getirdikten sonra o ne yapacak? Desteklemeyecek. Ne kadar samimi olduğu her zaman olduğu gibi meydana çıkacak.”