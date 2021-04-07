Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Nejat Önder'e rozet taktı

CHP'de çeşitli kademelerde uzun süre görev yapan ve son olarak Çanakkale'de İl Genel Meclis Başkanlığı görevine seçilen Nejat Önder, bugün düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Önder'in açıklamaları şöyle:

CHP’de uzun seneler hizmet vermiş bir arkadaşınızım. Ama beni bugün AK Parti saflarına getiren, gelmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın da arz ettiği gibi, bizim partimizde Atatürk lazım olduğunda sahip çıkılıyor.

‘Atatürk’ demekten yüksünen üst düzeyde partililerimizin çoğalmış olması, PYD ile komşuluğa bile razı olan Genel Başkan yardımcılarının olmasından dolayı bundan böyle siyasi yaşamıma AK Parti saflarında devam etmemi sağlayacak olan, bu gururu yaşatacak olan Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan’a, Jülide İskenderoğlu’na, İl Başkanımız Naim Makas’a teşekkür ediyorum. Benim de bu saatten sonra AK Parti’nin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

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