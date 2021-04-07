Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artış gösteren enflasyonun tek haneye düşürüleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizleri tek haneli rakamlara indirmekte kararlı olduklarını ve enflasyonu da düşürme konusunda kararlı olunduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneye düşürmekte kararlıyız, bunu başaracağız. Faizleri de tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız.

Bankacılık sektörümüz büyüme ve kalkınmamızı destekleyen bir konumda bulunuyor. Bankacılık sektörümüz takipteki alacak oranı Şubat'ta yüzde 4 seviyesindedir. Bankacılık sektörünün döviz pozisyon açığı olmadığı gibi, yaklaşık 6 milyar dolar fazlası mevcuttur.

Küresel değer zincirlerine önemli ölçüde enterge olduk.

Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık, ilk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82'ye ulaşarak cari açığımız azaltılmasında önemli katkıda bulundu.

Turizm sektörümüz ümit verici bir rezervasyon talebiyle karşı karşıyadır, salgın belirli seviyenin altına düştüğünde eskisinden çok daha güçlü bir turizm sektörüne sahip olacağımız görülüyor.

Türkiye ekonomisi taşıdığı potansiyel ile daha nice büyük başarı hikayelerine imza atacaktır. Ekonomi reform paketi, bu başarı hikayesini daha yükseğe çıkaracak unsurlar içeriyor. Reformları açıkladığımız takvime uygun şekilde hayata geçireceğiz.

Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık, projenin ÇED raporu tamamlandı. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız. Kanal İstanbul'un ihalesi yakında olacak, yaz aylarında temelini atıyoruz

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