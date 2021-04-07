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Haber Giriş: 07.04.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' olarak duyurdu: Kanal İstanbul'a başlıyoruz ve yapacağız

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamada "Milletimize bir müjde vermek istiyorum" dedi ve hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'a başlıyoruz ve yapacağız" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Buradan milletimize bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200’den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı. İki yakasında kurulacak 500 bin nüfuslu şehir İstanbul'un depreme hazırlığını da hızlandıracaktır.

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Karadeniz'de hem biz hem de kıyısı olan ülkeler sürekli büyük ve yeni limanlar yapıyor. Bu durum gemi trafiğinin daha da artacağına işaret ediyor. Tehdit ediyor. Bütün müteahhitlerin elinden geliyoruz, geldiğimizde ödemeleri vesaire... Ellerinden alırız ve kendilerini de kenara koyarız. böyle bir devletin devamlılığına inanmak olabilir mi? Şartları zorlayarak Boğaz'daki gemi trafiğini sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak duyurdu: Kanal İstanbula başlıyoruz ve yapacağız

"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE KANAL İSTANBUL'A BAŞLIYORUZ"

Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'a başlıyoruz ve yapacağız.

İnşa edeceğimiz 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak duyurdu: Kanal İstanbula başlıyoruz ve yapacağız

TAKSİM CAMİİSİ AÇIKLAMASI 

Taksim meydanında muhteşem camiyi de Ramazan'ın son cumasında Müslümanların hizmetine alacağız. Kadir gecesinde de Zonguldak'ta sahilde Uzun Mehmet Camisi'ni de hizmete alacağız.

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