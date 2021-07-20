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GeriGündem Çocuğunu tavana asarak dövdü iddiası! Baba hakkında ‘eziyet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
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Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Çocuğunu tavana asarak dövdü iddiası! Baba hakkında ‘eziyet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

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Çocuğunu tavana asarak dövdü iddiası! Baba hakkında ‘eziyet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü iddiası sosyal medyada da büyük tepki çekmişti. Baba hakkında ‘eziyet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Baba T.K., ifadesinde suçlamaları reddederek çocuğuna sadece bağırdığını ileri sürdü. Çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde de baba T.K.’nın fiziksel şiddet uygulamadığını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan mağdur çocuğun ilk adli tıp incelemesinde de ayak bileklerinde tavana asıldığını gösterir herhangi bir iz tespit edilemedi.

Küçükçekmece’de önceki gün yaşanan olay, sosyal medyaya yansıyan görüntülerle gündeme geldi. Atatürk Mahallesi sakinleri, çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaşarak polise de ihbarda bulundu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri T.K. isimli babayı gözaltına alırken, anne ve iki çocuğun da koruma altına alındığı belirtildi.

'TAVANA ASMADIM, BAĞIRDIM'

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili ‘eziyet’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Baba T.K.’nın ifadesi alınırken, tavana ayak bileklerinden asıldığı ileri sürülen çocukla ilgili adli tıp inceleme yaptı. Edinilen bilgilere göre baba T.K. çocuğuna fiziksel şiddet uygulamadığını, ayaklarından tavana asmadığını savundu. Şüpheli baba T.K. çocuğuna sözlü olarak sert tepki gösterdiğini, sadece bağırdığını savundu.

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ÇOCUKLAR ŞİDDET İDDİASINI DOĞRULAMADI

Çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde baba T.K.’nın fiziksel şiddet uygulamadığını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan mağdur çocuğun ilk adli tıp incelemesinde de ayak bileklerinde tavana asıldığını gösterir herhangi bir iz tespit edilemedi. Savcılık olayla ilgili kapsamlı inceleme yapılması için soruşturmayı sürdürüyor.

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