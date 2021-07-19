Küçükçekmece'de kan donduran iddia: Çocuğunu tavana asarak dövmüş! Sosyal medyada da büyük tepki çekti

Olay Atatürk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dinar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede bir adamın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü gören mahalle sakinleri olayı hem videoya çekti ardından da polis ekiplerine haber verdi.

Sosyal medyada da paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gelerek çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen T.K. isimli babayı gözaltına aldı.

Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2 çocuğunu ve annesini koruma altına aldı.

YAŞANANLAR MAHALLE SAKİNLERİNİN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olayın yaşandığı sokakta oturan bir mahalle sakini ailenin yaşadığı dairede olup bitenleri cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde içeriden ağlayan çocuk seslerinin geldiği duyuluyor. Mahalle sakinlerinin bağırdığını gören ve baba T.K. olduğu iddia edilen bir kişinin ise balkon kapısının hızla kapattığı görülüyor. Görüntülerin sonunda ise kamera ile çekim yapan kişinin "Şimdi ben bunu polise göndermeyeceğim mi, polisi çağırmayacağım mı?" dediği duyuluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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