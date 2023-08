CHP'li Özgür Özel'den adaylık çıkışı: Göreve talibim

Haberin Devamı

Seçim sonrası yaşanan 'değişim' tartışmalarının ardından CHP Genel Başkanlığı için 'adaylık' sinyali veren Özgür Özel, CHP'de yaşanan tartışmalara ilişkin, "Bugün, bu partiyi içinde bulunduğu bu durumdan, bir cam tavan var yüzde 25, onu tuzla buz edecek bir sıçrayışa ihtiyaç var. CHP'yi yüzde 20-25'e mahkum edemeyiz. Bir çıkış bulmak zorundayız." dedi.

"GÖREVE TALİBİM"

Halk TV'de konuşan Özel, "Bu yolu kimin genel başkanlığıyla açacaksak onun genel başkan olması lazım. Ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamaması için, ne yapılması gerekiyorsa orada bana düşen görev ne ise ona talibim. Genel başkansa genel başkan... Ben bu insanlara yenilgi yaşatmak ve yaşatan takımda bir görevde olmak istemiyorum. Ben bu insanların artık yüzü gülsün istiyorum." ifadelerini kullandı.

14-28 Mayıs seçimlerindeki yenilgi ve partideki kriz sonrası duygusal kopuş olduğunu belirten Özgür Özel "Birincisi her paylaşımın altına bakıyoruz. Ben de bakıyorum. Binlerce onlarca sayfalarca 'tam hissettiğimiz bu' mesajları aldım. Kopuş fena bir şeydir. Bu başka bir şeydir. Sakince çıkıp uzaklara gitme meselesine bir çözüm bulmamız lazım. Türkiye'nin neresine giderse git insanlar bir şey bekliyor. Bu duygusal kopuş her yerde var. Duygusal Kopuş var. Yok demekle olmaz. Meseleyi seçmene yüklemek, anlamamak doğru değil. Her seçim sonucu seçmenin size yazdığı bir mektup var. Onu açıp satır satır okuyacaksınız. Bunu yaptığınıza ikna olurlarsa kopmazlar. Sizi değiştirirler ama kopmazlar. Önemli olan ve beni iten mesele 'duygusal kopuş' meselesi." diye konuştu.

"BU ANLAŞMAYI HİÇ BEKLEMEZDİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte Ümit Özdağ ile yaptığı gizli anlaşmaya da değinen Özgür Özel, "Mutabakatı bilmiyorduk" dedi. Özel, "Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm." tepkisinde bulundu.

İMAMOĞLU AÇIKLAMASI



İmamoğlu hakkında da konuşan Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız tekrar aday olduğu takdirde ben kazanacağına yürekten inanıyorum." mesajını verdi.