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CHP lideri Özel’den bedelli askerlik yapanları kızdıracak sözler: Bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz

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#Özgür Özel#Bedelli Askerlik#Mustafa Varank
CHP lideri Özel’den bedelli askerlik yapanları kızdıracak sözler: Bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 19:04

Memleketi Manisa’nın Soma ilçesindeki mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz” dedi. Özgür Özel'in bu sözleri tepki çekti, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Kanunla tanınmış bir haktan yararlanan vatandaşlarımızın vatan sevgisini sorgulamak "dağdakilerin" oyunu bekleyen eş genel başkanın haddine mi!" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Soma ilçesinde miting yaptı, vatandaşlarla buluştu. Mitingde konuşan Özel, bedelli askerlik yapanları kızdırabilecek sözlere de yer verdi. Özel, “Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz. Zenginler bir yanda dururken emeği sömürülen işçiden, emeklilerden, emekçilerden oy istiyoruz” dedi.

Ancak Özel'in bu sözleri daha önce Meclis'ten bedelli askerliğin geçmesi gerektiğini söylediği açıklamaları akıllara getirdi.

MUSTAFA VARANK'TAN TEPKİ

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Özel'in bu sözlerine sosyal medyadan sert tepki gösterdi. "Bedelli Askerlik uygulaması ile sadece 2019'dan beri 650 binden fazla vatandaşımız askerliğini yaptı" diyen Varank, "Kanunla tanınmış bir haktan yararlanan vatandaşlarımızın vatan sevgisini sorgulamak "dağdakilerin" oyunu bekleyen eş genel başkanın haddine mi!" ifadelerini kullandı.

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"HAİN MUAMELESİ YAPMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da “Bedelli askerlik yapanlara hain muamelesi yapmak kimsenin haddine değil. Tüm tepkilere rağmen aday gösterdiğin Çankaya adayın bedelli yapmışken, dün savunduğun taraf ortadayken senin haddine hiç değil. Biraz daha dönersen eski yerini bulacaksın, ha gayret!” paylaşımını yaptı.

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#Özgür Özel#Bedelli Askerlik#Mustafa Varank

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