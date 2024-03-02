Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

En ileri tıp teknolojileriyle donatılan Antalya Şehir Hastanemiz bin 500 yatak kapasitesi ile şehrimize önemli bir katkı sağlayacaktır. Antalya Şehir Hastanemiz ile bağlantı yolunun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemizde görev yapacak personelimize kolaylıklar diliyorum. Hastanemizde dertlerine derman arayacak Antalyalı kardeşlerimize şimdiden Allah'tan şifalar diliyorum.

İktidara gelirken milletimize, ülkemize 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Bunları da eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik olarak sıralamıştık.

"KÖHNE DÜZENİ DEĞİŞTİRDİK"

Eğitim ve sağlık alanlarının her birinde sayıları yaklaşık 1,2 milyonu bulan personelle vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar iyi bilir. Her bakımdan tel tel dökülen hastaneleri hatırlayın. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın.

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Doktorunu bulmanın ayrı, ilacını temin etmenin ayrı dert olduğu o çarpık sistemi hatırlayın. Sağlam girenin bile hasta çıktığı o köhne düzeni kökten değiştirmek için çok çalıştık. Şehir hastanelerimiz işte bu gayretin bir ürünüdür. Nereden nereye...

Bu modelle pek çok farklı teşhis ve tedavi birimini aynı çatında altında buluşturan bir sistem kurduk. Böylece hastası ve hasta yakınıyla vatandaşımızın şehrin bir ucundan diğerine koşturmasının önüne geçtik.

Şehir hastaneleri sistem olarak, ülkemize mahsus ve yeni bir sağlık hizmetidir. Dolayısıyla böylesine yeni ve orijinal bir sistemin elbette eksiklikleri, aksaklıkları elbette çıkabilir. Vatandaşlarımızın bu konudaki kimi serzenişlerinin farkındayız. İnşallah bunları da en kısa sürede gidereceğiz.

"TÜRKİYE SAĞLIK MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Şehir hastanelerini eşi benzeri olmayan birer şifa merkezi olarak milletimizin hizmetine sunmaya devam etmekte kararlıyız. Eskiden bizim insanımız yurt dışına teşhis ve tedavi için giderdi şimdi ise Türkiye, hemen tüm branşlarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden biri haline geldi.

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Tabelalarda 'Herkesin Başkanı' ifadesi, kusura bakmayın bunlar yalan ifadeler, dürüst olmayan ifadeler. Antalya bir turizm kenti. Ama bu turizm kentinde doğru düzgün havalimanımız, terminalimiz var mıydı? Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez.

Hastanelerle ilgili rahmetli Savaş Ay'ın programlarını izlemişsinizdir.

Açılışını yaptığımız bu muhteşem şehir hastanemizin, sadece Antalya'nın değil, buraya gümbür gümbür turistler tedaviye gelecektir. Hayırlı olsun diyorum.