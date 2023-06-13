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CHP'de liderlik yarışı: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özgür Özel... Dicle Canova son gelişmeleri aktardı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Özgür Özel
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 11:52

CHP'de dün yapılan MYK toplantısının ardından 'Değişim ve sorumluluk alırım' çıkışları yapan Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir gerginlik olup olmadığı, Özel'in değişim çıkışını neden yaptığı merak konusuydu. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Özgür Özel'e açıklamalarının perde arkasını sordu ve son bilgileri aktardı.

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İşte Dicle Canova'nın Özgür Özel ile gerçekleştirdiği röportajı ve edindiği kulis bilgileri:

Özgür Özel sandık sonucunun doğru okunması ve seçmenin sesinin dinlenmesi gerektiği görüşünde. Seçmenin önünde sandığı koyup çıkan sonucu duymazsak, okumazsak seçmen de önüne konulan ilk sandıkta bize hesabını sorar görüşünde. CHP'nin yerel seçim öncesi bir kurultay yapması ve o kurultaydan bir değişimle çıkması gerektiği inancında. Bunun da sadece kişilerle ilgili bir değişim olmaması, sosyal-demokrat anlayışa evrilmesi gerektiği görüşünde...

"KILIÇDAROĞLU'NUN 'HERKES ADAY OLABİLİR' MESAJI SONRASI HAREKETE GEÇTİ"

Kılıçdaroğlu cuma akşamı katıldığı yayında 'Ben aday değilim' dese bu adımı atmayacaktı Özgür Özel ama Kılıçdaroğlu'nun 'dileyen herkes aday olabilir' mesajı vermesi üzerine harekete geçti.

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Bu mesaj öncesi birilerine danıştı mı, bunu da sordum Özgür Özel'e... 'Benden uzun süredir beklentisi olan partide, grupta, örgütte çok sayıda arkadaşım var. Elbette bir süredir onların okumalarını dinliyordum ama son kararı tek başıma verdim. Röportaj sonrası çok yakın çevremdeki arkadaşlarımı haberdar ettim' dedi.

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Temel hedefi cesur, kararlı, vefalı bir çizgi izlemek. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve temsil ettiği kesimleri incitmenin yanlış olacağı kanaatinde. Bu yüzden değişimin kararlı ve vefalı olması gerektiğinin altını çiziyor.

CHP MYK'DA GERGİNLİK OLDU MU?

Edindiğim bilgilere göre olmadı. Zaten konu MYK'da konuşulmadı ama öncesinde Özel ile Kılıçdaroğlu görüştü. Şu an için ikisi arasında Özel'in açıklamalarından kaynaklı bir problem yaşanmadı diyebilirim. Görevleri gereği sürekli temas halindeler. MYK'da da üç saat boyunca normal bir diyalog kurdukları kulislere yansıdı.

Henüz açık açık 'aday değilim' de, 'adayım' da demediği için Kılıçdaroğlu'nun sonbahara kadar önünde bir manevra alanı olduğunun altını çizelim.

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Özgür Özel'in bu çıkışı sonrası İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sıkışan değişim tartışmasının bir üçüncü ayağı olarak Özgür Özel de devreye girmiş bulunuyor. Bunun da Kılıçdaroğlu'nun önünde bir manevra etkisi yaratabileceği yönünde bir inanç var. 'İkisi arasında bir danışıklı dövüş mü acaba?' gibi yorumlar vardı. Kılıçdaroğlu, Özel'e el mi verecek deniyordu. Özel bunu kesin bir dille reddediyor. Özel, anladığım kadarıyla CHP liderinin kurultay öncesi aday olmayacağını ilan etmesinden yana.

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CHPde liderlik yarışı: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özgür Özel... Dicle Canova son gelişmeleri aktardı

ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Peki Özgür Özel'in yol haritası ne? Bir sonraki adımı ne olacak? Mesela İmamoğlu ile görüşecek mi? Evet görüşecek.

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ESKİ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞECEK

Özgür Özel 'Sorumluluk alabilirim' çıkışı sonrası herkesi kendi adına dinlemeyi planlıyor. İki şeye bakacak:

1- Kendisi ile ilgili ne söyleniyor?
2- CHP ile ilgili ne deniyor?

'En geniş mutabakatı arayacağım' ifadesi var. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu ile de görüşecek. İki isim bu süreçte sık sık görüş alışverişinde bulundu zaten. Ayrıca Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin gibi eski genel başkanlarla bir araya gelecek.

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Ayrıca Adnan Keskin, Haluk Koç, Eşref Erdem, Önder Sav, Bihlun Tamaylıgil gibi partinin akil isimleri ile bir araya gelecek. Gençlik kolları ile görüşecek, eski başkanları dahil. Eski il başkanlarıyla da görüşecek, herkesi dinleyecek.

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Özgür Özel

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