İmamoğlu'nun ardından Özgür Özel de "değişim" dedi: Sorumluluktan kaçmayacağım

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CHP'de seçim sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkışıyla yükselen 'değişim' çağrısına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Özgür Özel, kurultay için de adaylık sinyali verdi.

YENİLENME MESAJI

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, "Bu kurultayın en kısa sürede yapılması gerekir." diyen Özgür Özel, "CHP, gelecek ekime kadar genel başkanın seçileceği takvimi işletmeli. Sosyal demokrat partinin tüm kademelerde özeleştiri yapması ve yenilenmesi gerekiyor. Üye ve delegenizin önüne sandık koyup hesaplaşmazsanız, o ilk bulduğu sandıkta sizinle hesaplaşır." dedi.

"SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇMAYACAĞIM"

Kendisinin kurultayda aday olabileceğinin sinyalinin veren Özel, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım." ifadelerini kullandı.

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"DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR"

Özel, "Sosyal demokrat çizginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşçinin, gençlerin ve kadınların CHP'si… Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Uzlaşma ve birliktelik ise birliktelik. Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var. Değişeme ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Büyük haksızlık olur genel başkanımıza." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışını da değerlendiren Özgür Özel, "Partinin hepimize ihtiyacı var. Hiç kimsenin ihmal edilmesi ve yok sayılması mümkün değil. Burada elbette ki Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına halel getirecek tutum içinde olmamak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun hem siyasete hem de partiye kattıkları itibariyle… İmamoğlu da bunlardan biri, Özgür Özel de. Kılıçdaroğlu'nu değersizleştiren dil ve iklimden hepimizin sakınması gerekiyor." dedi.

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İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK SORUSUNA YANIT

Dün Haliç Su Sporları Merkezi'ni açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, aday olacakmısınız sorusuna, "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, İstanbul'da olduğu gibi, büyük bir değişim" dedi.

"DEĞİŞİM ŞARTTIR"

İBB Başkanı İmamoğlu değişim vurgusu yaparak, "Siyasetin de bu anlamda bir modele, bir geleceğe ihtiyacı vardır. Bunun inşa edilmesi şarttır. Ben bu inşanın, bu demokrasi anlayışının ya da kapsayıcılığın, 'Türkiye'de neleri eksik yaptık' diye bakarak geleceğe daha umutla bakışın, muhalefetin mutlak irdelemesi ve öncelemesi gereken alan olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ben, bu değişimi var etmenin, başta kendi partim olmak üzere, bütün muhalefetin inşası yönünde bir durum olduğunu ifade ettim ve etmeye devam ediyorum. Ben, idealleriyle yaşayan bir insanım. İdeallerimin vücut bulduğu siyasi partinin de bu yönde adım atmasını ısrarla, asla vazgeçmeden istemeye devam edeceğim. Değişim şarttır. Değişim; usulleriyle, sisteme toplumu katışıyla, birtakım hatalardan geri dönmekle mümkün olabilir. Onun yerine doğruları koyarak mümkün olabilir. Bunun parti içinde tabii ki tartışılması en doğrusu. Elbette çok geniş fikirlerim var. Gereken kısmını kamuoyuyla gerekli olan kısmını partimin yöneticileriyle, kişileriyle paylaştım. Paylaşmaya da devam edeceğim. Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum. Bu heyecanla, bu gururla, bu ideallerle yol yürümeye kararlı bir Ekrem İmamoğlu var. Eminim ki benim gibi düşünen, Ekrem İmamoğlu gibi düşünen milyonlarca insan İstanbul'da var. On milyonlarca insan Türkiye'mizde var. Yüz binlerce insan, üye partimde var. Bunu kovalayacağız ve sonuçta değişim başarısını mutlaka elde edeceğiz. Bu başarı, bize yerel seçimlerde de ondan sonraki genel seçimlerde de tahminimizin çok üstünde, çok daha güzel, çok daha kararlı, çok daha tutarlı, çok daha kalıcı başarılar getirecektir" şeklinde konuştu.

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"AYNEN İSTANBUL'DA OLDUĞU GİBİ, BÜYÜK BİR DEĞİŞİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir TV programında yaptığı açıklamaların sorulması üzerine İmamoğlu, "Az önce söylediğim tutarlı duruşumun yanı sıra, bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden ya da televizyonlar üzerinden, başta siyasi partimin Genel Başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşı karşıya konuşmanın daha doğru ve daha tutarlı olacağını düşünüyorumö dedi. Bir gazetecinin aday mısınız sorusuna ise Ekrem İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, aynen İstanbul'da olduğu gibi, büyük bir değişim" diye cevap verdi.